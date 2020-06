Sidste chance mandag kl. 12: Slutspurt om at blive "Nordjyllands smukkeste stadion"

FODBOLD:For 14 dage siden satte NORDJYSKE gang i jagten på ”Nordjyllands smukkeste stadion”. Vinderklubben bliver belønnet med 25.000 kroner, og siden konkurrencen blev sat i gang, er der tikket 62 indstillinger ind fra jer læsere.

Men nu er tiden inde til, at få de sidste stadioner sendt afsted. Mandag klokken 12.00 er der deadline for at indstille en kandidat til titlen som landsdelens smukkeste.

Send beskeden til adressen sport@nordjyske.dk eller i en besked via Facebook-siden nordjyskesport..

Efter deadline i dag sidder dommerkomiteen klar til at finde fem kandidater til prisen. Indtil videre kan de vælge mellem nedenstående indstillede stadioner:

62

























































































































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Den tidligere landsholdsspiller Morten Bruun, der på Twitter startede fænomenet med at hylde de små danske fodboldstadioner, sidder med i dommerkomiteen.

Den består derudover af Caroline Rask, anfører i Fortuna Hjørring, Bo Zinck, cheftræner hos Jammerbugt FC, Gitte Christensen, landskabsarkitekt fra By+Land samt Regitze Ørnstrup Christensen, journalist hos NORDJYSKE, i komiteen.

De fem stadioner, de i fællesskab udpeger som nominerede, får besøg af fotograf og redaktion, hvorefter nordjyderne i den sidste ende finder vinderen i en afstemning.