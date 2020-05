Kamp om titlen som Nordjyllands smukkeste

FODBOLD:Mandag lancerede NORDJYSKE jagten på ”Nordjyllands smukkeste stadion”, som vi belønner med hele 25.000 kroner.

Straks tikkede de første indstillinger ind fra læserne, der flittigt argumenterer for, at netop deres lokale stadion bør vinde konkurrencen.

Sidste frist for at nominere et stadion er i øvrigt mandag 8. juni kl. 12.00.

Herefter skal en bredt sammensat dommerkomité udpege fem nominerede - inden nordjyderne får det endelig ord i en afstemning om den store pengepræmie.

Den tidligere landsholdsspiller Morten Bruun, der på Twitter startede fænomenet med at hylde de små danske fodboldstadions, har i øvrigt sagt ja til at være en del af komiteen.

Hvis du mener at have et bud på ”Nordjyllands smukkeste stadion”, så send en e-mail med billeder til adressen sport@nordjyske.dk eller sende en besked via Facebook-siden nordjyskesport.

Herunder bringer vi et udpluk af de nomineringer, der indtil videre er indkommet.