Kampen om lokalområdet: Thy Mesterskab 2022 starter mandag

THY/MORS:Intense dueller, masser af frispark og forhåbentligt noget flot fodbold.

Dette bliver blot nogle af ingredienserne, når der fra mandag igen blændes op for den årlige kamp om håneretten mellem de lokale fodboldhold, Thy Mesterskab.

Udover alle Thy-holdene er IF Nordmors og Nordvestmors BK i år også med i kampen om den store pokal.

Og for træner Johnny Vestergård fra Nordvestmors BK kunne det da også være ekstra sjovt, hvis man kunne nuppe pokalen til turneringen i Hørdum.

- Det kunne da være "skide-skægt", hvis vi kunne drille holdene fra Thy ved lige at nuppe pokalen for næsen af dem, siger træneren, der med sit hold tidligere har vundet turneringen i 2019.

Kampprogrammet for Thy Mesterskab byder på mange interessante opgør. Foto: Koldby-Hørdum IF

Fodbolden lever i lokalopgørene

Den årlige turnering, der i år afvikles for 16. gang med den nye struktur, hvor turneringen er inddelt i to dele, byder selvsagt på en masse lokalopgør, hvor nabobyer strides på grønsværen.

Netop disse kampe, er der noget helt særligt over, hvis man spørger næstformand i DBU og formand for DBU Jylland, Bent Clausen.

- Lokalopgørene er noget helt særligt. Det er her fodbolden for alvor lever, siger han, og tilføjer, at det også er en yderst god optakt til selve sæsonen.

Der er altid godt med drama på drengen, når der spilles Thy Mesterskab. Her er det spillere fra værtsklubben Koldby-Hørdum IF, der ikke er helt tilfredse med en dommerkendelse. Foto: Ole Iversen

En sommerlig affære

Thy Mesterskab er altid placeret i sommerferien, og der vil derfor også være nogle naturlige udfordringer i at få stillet de optimale hold. Sådan har oplevelsen også været for Nordvestmors BK, hvor træner Johnny har været en smule udfordret.

- Vi har et par stykker, der er ude at rejse, så det er ikke helt stærkeste opstilling, men vi skal nok klare os - ellers må vi jo ned på andetholdet og se, hvad vi kan tage med derfra, siger han.

De mange kampe over den næste uges tid er også en oplagt mulighed til at komme på stadion og se noget fodbold i det forhåbentligt gode sommervejr.

- Fodbold skal ses live, så jeg håber da, at en masse mennesker vil benytte sig af muligheden for at komme ud og se fodbold, siger Bent Clausen, der er næstformand i DBU og formand for DBU Jylland.

Thy Mesterskab afvikles fra 25. juli til og med finaledagen 2. august.

Årets turneringsplan strækker sig over 8 dage, med puljekampe mandag, torsdag, søndag og dernæst de to finaler i A- og B-rækken tirsdag.