Kampformen stadig langt væk

FODBOLD: Forårssæsonens sidste kampe spillede han på 70 procent, da problemer i regionen omkring maven og lysken værkede. Da det ikke blev bedre i løbet af sommerpausen, så AaB’s nummer 2, Patrick Kristensen, sig nødsaget til at blive opereret for sportsbrok.

Her fire uger senere håber han at gøre comeback på Hornevejs græsbaner.

- Forløbet har været super, super positivt, hvorimod før, når jeg var skadet, var det bare noget lort. Jeg tror, det har noget at gøre med, jeg godt har kunnet træne. Jeg har hele tiden kunnet se en ende på forløbet, siger Patrick Kristensen.

AaB’s svar på en fodboldmæssig schweizerkniv føler sig godt forberedt til så småt at blive sluset ind i træningerne med bold på AaB’s anlæg. Alligevel forventer han ikke at være i fuld træning før om to uger. Og så går der et par uger, før fodboldformen og dermed kampformen er god nok til Alka Superligaen, mener spilleren, som Morten Wieghorst mest af alt har brugt på højre back.

- Jeg skal selvfølgelig passe på ikke at starte for hårdt op. Jeg skal lytte til min krop, for jeg har ikke været i fodboldtræning i lang tid, så selvom det går godt, skal jeg passe på ikke at presse citronen alt for meget. Det handler om at tage et skridt ad gangen og lytte til kroppen, siger den 30-årige spiller.