Kan Aalborg Pirates fuldende episk comeback? Sådan er chancerne før den sjette finalekamp

ISHOCKEY:Nede med 0-3 var Aalborg Pirates så godt som døde og begravet, men efter et par sejre, er gulddrømmen atter kommet op til overfladen, hvor piratskibet nu for alvor har sat sejl mod et historisk comeback.

Skal det lykkes Aalborg Pirates at bringe finaleserien ud i en syvende og afgørende kamp, vil det kræve en sejr i tirsdagens sjette finalekamp i Bentax Isarena. Det er på ingen måde utænkeligt, at det ender med sejr til hjemmeholdet, men det er værd at have kamp fem i frisk erindring. For godt nok vandt Pirates, men det var en kamp, som man under normale omstændigheder ville tabe i mere end fem ud af 10 tilfælde.

Rungsted Seier Capital vadede nemlig i store chancer, men de blev brændt på den ene eller anden måde, og så slog Pirates til, da der var allermest brug for det.

- Vi skal have noget puck-luck

- Lago (George Sørensen, red) stod en flot kamp og reddede os i flere tilfælde. Vi havde også det held, der skal til for at vinde sådan en kamp. Vi havde det puck-luck, som der skal til i den slags tætte kampe. Vi skal også have noget puck-luck i de videre bestræbelser på at vinde guld, men vi tror på det, siger Garth Murray.

- Vi skal være opmærksomme på, at held også spiller en faktor. Heldet kommer, hvis du opsøger det, og i 3. periode spillede vi mere desperat men også så direkte, at det gav de muligheder, som gav os marginalerne, siger Garth Murray.

Intet hold har nogensinde været bagud 0-3 i kampe i en DM-finale, for siden at komme tilbage og vinde guldet. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Pirates-træneren er klar over, at det kan ende med at blive en mental udfordring at komme tilbage i en serie, som man var mere end godt på vej til at tabe.

- Vi ved godt, at det er en svær opgave, vi er i gang med, men det handler om, at vi bevarer det momentum, vi har fået. Vi havde det svært i den seneste kamp, og det skal vi have set på inden tirsdagens kamp. Der skal ændres noget, så vi ikke løber ind i de samme udfordringer, siger Garth Murray.

Krav om større disciplin

Et af de punkter, som Pirates-træneren helt sikkert vil slå ned på er udvisninger. Der manglede nemlig disciplin blandt Aalborg-spillerne i kamp fem. Hvor man havde været knivskarp i kamp fire i powerplay, så fik man slet ikke chancen i kamp fem. I stedet fik man lov til at spille i undertal fire gange, hvor det blev straffet en enkelt gang.

- Vi skal hjælpe hinanden noget mere ude på isen, så vi undgår dumme situationer. Der er ingen tvivl om, at det her bliver en krig hele vejen rundt, og det skal vi være klar på, siger Garth Murray.

Der er kampstart kl. 20.30 i Bentax Isarena, men der må fortsat ikke lukkes tilskuere ind til indendørs sport i Danmark. I stedet har Aalborg Pirates sat storskærm op udenfor arenaen, hvor man kan se kampen som drive-in. Det kræver, at man forinden sikrer sig en gratis billet via klubbens hjemmeside.