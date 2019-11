Kan du finde den næste topspiller til AaB?

FODBOLD:AaB vil nu styrke indsatsen for at finde frem til de bedste unge spillere i Nordjylland.

Derfor søger superligaklubben nu to scouts, som skal finkæmme hele det nordjyske område i jagten på de mest interessante spillere i aldersgruppen fra 10 til 19 år. Det oplyser AaB på klubbens hjemmeside.

AaB håber at en endnu mere fokuseret og målrettet indsats i talentsektoren vil øge chancen for at finde de største nordjyske talenter.

AaB Talent søger derfor to scouts, som skal dække området nord og syd for Limfjorden, og være med til at sikre, at der fortsat kommer spillere fra ungdomsafdelingen, der kan gå hele vejen til AaBs Superligahold.

De to scounts skal udover at se et hav af ungdomskampe rundt omkring i Nordjylland for at spotte talenter sammen med resten af den sportslige sektor være med til at udvikle AaBs arbejde med spillerne i klubben, finde ungdomstrænere til AaB og deltage i samtaler med håbefulde drenge som AaB gerne vil have til klubben.

AaB forventer at ansætte to scouts fra 1. januar 2020.