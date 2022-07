Kantspiller er tæt på AaB-exit

FODBOLD:Oliver Klitten vendte denne sommer tilbage til AaB efter et års lejeophold i Hobro IK, men det var med al sandsynlighed en kort fornøjelse for kantspilleren.

Oliver Klitten var ikke til stede, da AaB lørdag formiddag trænede for sidste gang inden søndagens superligakamp mod FC København, og det skyldes, at han er tæt på et klubskifte.

Det bekræfter sportschef Inge André Olsen.

- Ja, han er på vej til at blive lejet ud. Det er tæt på at være på plads, siger AaB's sportschef om kantspilleren, der har kontraktudløb med AaB næste sommer.

Med til lørdagens træning var til gengæld klubløse Marco Ramkilde, der er kommet sig over den skade, som han pådrog sig op til en testkamp mod AGF først på sommeren. Den tidligere AaB-spiller har trænet med, siden han i maj forlod engelske Queens Park Rangers.

Inge André Olsen afviser ikke, at Marco Ramkilde kan blive AaB-spiller igen.

- Han har gjort det rigtig godt i træningerne med os. Så blev han uheldigvis skadet, og vi har sagt, at vi gerne ville hjælpe ham med at blive klar igen. Vi må se, hvad der sker, men lige nu er det vigtigste for ham bare, at han holder sig skadesfri, siger Inge André Olsen.