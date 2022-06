Kaos er blevet skiftet ud med kontinuitet i Vendsyssel

VRÅ:Mandag var første rigtige træningsdag på græs for Vendsyssel FF-truppen, der allerede mødte ind efter endt sommerferie i sidste uge. Her var det dog primært fysisk test og spil til to mål på stor bane, der var indholdet.

I silende regn blev mandagens træning gennemført med flere forskellige småspil, inden træningen blev afsluttet med et intervalspil. Zander Hyltoft kom galt afsted, da han landede forkert på sit venstre knæ. Uheldet frembragte panderynker hos trænerstaben, men de efterfølgende meldinger var dog mere positive end man kunne frygte.

Vendsyssel FF har i sommerpausen sagt farvel til Xandro Schenck og Thomas Oude Kotte, mens Tobias Anker er kommet til fra FC Midtjylland.

- Vi skulle jo lukke hullet efter Xandro Schenck, og der har vi fået Tobias Anker ind, og han er en spændende ung spiller, der også kan gå ind og præstere fra dag et, siger Henrik Pedersen.

- Derudover leder vi med lys og lygte efter en venstreback. Der er ingen tvivl om, vi skal have hente en ny venstreback. Det skal gerne være en dynamisk stærk gut, der elsker at slå nogle indlæg, for vi slår faktisk 100 færre indlæg fra venstre, end vi gjorde fra højre side.

Den slagside er ikke den eneste udfordring, som Vendsyssel FF står med frem mod den kommende sæson. Der er klare forbedringspunkter hos vendelboerne.

- Offensive aktioner i modstanderens felt er et klart forbedringspunkt. Det er nice at have bolden, men hvis vi ikke bruger den til noget, så er det lige meget. Vi var det hold, der havde tredje flest berøringer i modstanderfeltet, men vi var det hold med tredje færrest afslutninger.

Defensivt er der også behov for forbedringer. Faktisk kan man lidt sammenkogt sige, at Vendsyssel FF skal blive skarpere i begge felter. Både eget samt modstanderens.

- Vores duelspil i og omkring eget felt er et andet punkt. Det blev bedre mod slutningen af forrige sæson, men det er stadig et tema, når vi sammenligner os med de bedste hold i 1. division, siger Henrik Pedersen.

Spørgsmål om trænerteam

Sidste punkt på listen over ønskede forbedringer er et element, som alle hold i 1. division gør en dyd ud af at dyrke.

- Dødbolde er et andet område, som vi skal forbedre os. Det er også derfor, vi kigger efter lidt fysisk stærkere spillere, siger Vendsyssel-træneren.

Sidst men ikke mindst skal man også have styr på trænerbesætningen til den kommende sæson, da man har sagt farvel til en af assistenttrænerne i sommerpausen.

- Nikolaj Hørby er skiftet til SønderjyskE, og han stod for meget af det fysiske træning. Derfor håber vi på at lande en ny fysisk træner i løbet af kort tid, og så er vi i gang med at finde ud af, om vi skal have en træner ekstra, eller om vi kan løfte de andre opgaver in house, siger Henrik Pedersen.

Cheftræner Henrik Pedersen forklarer her, hvad han forventer af sine spillere ved en af træningsøvelserne ved mandagens træning. Foto: Bente Poder

På trods af de mange punkter på dagsordenen for denne sommeropstart, så er det stadig småting i forhold til sidste sommers vanvittige opstart, hvor man stort set begyndte fra nul i kølvandet på Jacob Andersens overtagelse af klubben.

- Hele situationen var svær for alle mennesker for et år siden. Nu er der meget mere ro på. Vi har fået opbygget en stærk kultur, og spillestilen er ved at være på plads, så jeg forventer, at vi får et hold at se med et meget stærkere udtryk, siger Henrik Pedersen.

Til mandagens træning manglede Wessam Abou Ali og Parfait Bizoza, men de er ikke på vej væk fra klubben.

- Wessam har haft nogle blødninger i knæet, så han er blevet scannet, og så må vi se, hvad det bliver til. Parfait Bizoza er med fra tirsdagens træning, siger Henrik Pedersen.

VFF træning