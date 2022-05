Kaospilot med sort bælte i mål og fejringer

VRÅ:Efter 11 kampe på tribunen som følge af en brækket fod fik Lasse Steffensen langt om længe comeback i søndagens 2-2-kamp i Esbjerg. Og naturligvis kom den garderhøje Vendsyssel-angriber ind og gjorde sin indflydelse gældende med det samme. Planen var nemlig ikke til at tage fejl af, og beskeden fra træner Henrik Pedersen var klar.

Lasse Steffensen skulle ind og skabe kaos og forsøge at score et mål. Som sagt så gjort.

Efter 11 minutter på banen headede Lasse Steffensen bolden i nettet til en helt vildt vigtig 2-2-scoring. Den blev fejret med et kung fu-spark ud i luften. Akrobatisk så det ud, men en nervøs sjæl kunne godt sidde og frygte en fiberskade efter det spark.

- Det var en masse følelser, der løb igennem mig lige der. Det var en kæmpe energiudladning, da jeg kunne fejre det mål. Det var bare en rigtig god fornemmelse. Det var jo det her, jeg havde ventet på, siger Lasse Steffensen, der fik sine første kampminutter i 2022 i Esbjerg.

Lasse Steffensens udligning faldt i overtiden af søndagens kamp i Esbjerg. Dermed er vestjyderne stadig uden sejr i 2022, og Vendsyssel er så godt som sikret mod nedrykning med otte point ned til Esbjerg med ni point tilbage at spille om.

- Man må sige, at det var en vigtig scoring. Jeg ved godt, at det ikke er matematisk sikkert, men det mål betyder, at vi ikke fik sat Esbjerg i gang. Tværtimod, siger Lasse Steffensen.

Det er en fodboldsulten angriber, der er kommet tilbage på Vendsyssel-holdet efter nogle måneder på sidelinjen med et træthedsbrud i den ene fod.

- Jeg har opbygget en kæmpe sult, motivation og ikke mindst glæde ved at være tilbage. Jeg er virkelig glad for at kunne være med igen, og så er det bare fantastisk at kunne hjælpe holdet, siger Lasse Steffensen.

Nu resterer der tre kampe for Vendsyssel FF, der i modsætning til sidste sæson ikke er i overhængende nedrykningsfare. Derfor er der også al mulig grund til at kigge lidt frem mod næste sæson i de sidste kampe.

- For mig personligt handler det om, at jeg gerne vil ind og gøre noget mere af det, som jeg gjorde i Esbjerg. Jeg vil gerne have lidt flere minutter, så jeg kan komme tilbage i rytmen, så kan jeg også være helt klar til næste sæson, siger Lasse Steffensen.

Næste chance for spilletid er torsdag, når Vendsyssel skal en tur til Hobro.