Kapløb med tiden for AaB-midtbanespiller

FODBOLD:29 dage. Så længe skulle der gå, fra AaB's Magnus Christensen blev skadet i en testkamp mod Vendsyssel FF, til han igen var i stand til at gennemføre en hel træning med holdkammeraterne.

Fredag kunne superligaklubbens midtbanespiller med et smil igen kalde sig skadesfri, efter at Vendsyssels Tiémoko Konaté 24. marts gav hans ankel et ordenligt skrald.

- Det har trukket lidt længere ud, end jeg havde håbet på, men den slags er altid svært at spå om. De seneste dage har jeg løbet med fysioterapeuten, og det føles bedre for hver dag, der går. Anklen skal stadig støttes lidt, men så går det også okay, fortæller Magnus Christensen.

AaB skal i aktion næste gang søndag eftermiddag i Mesterskabsspillet mod Silkeborg, men den 24-årige midtbanespiller regner ikke med at få en rolle på Aalborg Portland Park.

- Jeg tror ikke, at jeg er aktuel til kampen på søndag, men jeg håber og tror, at jeg kan komme i spil til den efterfølgende kamp i Silkeborg.

Der er ingen garantier

Efter weekenden har AaB kun fem opgør tilbage af sæsonen, så foråret kan hurtigt ende med at rinde ud for Magnus Christensen. Han fik ellers flot kritik for sine kampe op til den genstridige ankelskade.

Magnus Christensen i duel med Vendsyssels Ronnie Schwartz i testkampen 24. marts. Siden har midtbanespilleren ikke været i kamp. Arkivfoto: Torben Hansen

- Der er kun få kampe tilbage af foråret nu, og holdet har leveret stabilt uden mig, så der er ingen garantier for noget som helst. Der er mange, der byder sig til for spilletid, men jeg håber, at jeg kan tiltvinge mig nogle minutter.

Magnus Christensen har kontraktudløb om få måneder, og heller ikke på den front har skaden hjulpet til med at gøre hans hoser grønne.

- Timingen var ikke god - for at sige det mildt. Jeg har ikke forhandlet om nogen ny kontrakt med AaB, og jeg har heller ikke noget andet på plads. Det hele svæver lidt i det uvisse, men jeg har også primært haft fokus på at få gang i den ankel og begynde at spille noget god fodbold igen, forklarer AaB-spilleren.