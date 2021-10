Kaptajnen gik fra borde, men Aalborg Pirates bragede alligevel op på førstepladsen

ISHOCKEY:Det er ikke hverdagskost, at Aalborg Pirates spiller i grønt, men selvom håbets farve ikke ligefrem klædte aalborgenserne, kværnede holdet søndag uden problemer Herlev Eagles med 8-1 i Metal Ligaen.

Dermed spillede aalborgenserne sig forbi Frederikshavn White Hawks og op på førstepladsen - i hvert fald indtil høgene mandag aften har været i aktion.

Den grønne kamptrøje markerede, at Gigantium Isarena igen har fået et sponsornavn, så den de næste tre år går under navnet Sparekassen Danmark Isarena.

Charlie Curti blev den første til at score i den "nye" arena, da han efter små ni minutter bragte Pirates foran 1-0. Efter knap 15 minutters spil fik Herlev dog udlignet på Frederik Søgaard, der startede i aalborgensernes mål, men bare to minutter senere sørgede Julian Jakobsen for en 2-1-føring.

Kort efter måtte kaptajnen dog gå fra borde, efter at han fejede skøjterne væk under en Herlev-spiller tæt på banden og fik en badebillet for resten af kampen.

Julian Jakobsen må her forlade isen med en game misconduct i slutningen af 1. periode. Foto: Henrik Bo

Holdkammeraterne overlevede dog de fem minutter i undertal, og siden diskede de op med besnærende angrebskombinationer i anden periode. Efter 40 minutters spil var føringen såldes øget til 5-1 på scoringer fra Pierre-Olivier Morin (2) og Tobias Ladehoff.

Tredje periode var kun halvandet minut gammel, da Kirill Kabanov styrede et slagskud fra Lasse Bo Knudsen op i det ene målhjørne til 6-1, og så var den potte ude.

De 3118 tilskuere fik dog alligevel lidt mere at varme sig på. Thomas Spelling var tæt på med et slagskud, de tog stolpen, og siden assisterede han til en helt fri Martin Højbjerg, der måtte se Herlev-keeper Christian Elmose diske op med et mindre mirakel mellem stængerne.

Med to et halvt minut kom der dog gang i målløjerne igen. Jonas Jakobsen satte scoringerne til både 7-1 og 8-1 i nettet, så Aalborg Pirates siden blev klappet taktfast ud af arenaen.

Aalborg Pirates - Herlev 8-1 Periodecifre: 2-1, 3-0, 3-0 Udvisninger: Aalborg Pirates 1x2 min. + 1x5 min., Herlev Eagles 6x2 min. Game misconduct: Julian Jakobsen, Aalborg Pirates Mål: 1-0 Charlie Curti (8.44), 1-1 Magnus Molge (14.38), 2-1 Julian Jakobsen (16.46), 3-1 Pierre-Olivier Morin (25.06), 4-1 Tobias Ladehoff(28.27), 5-1 Pierre-Olivier Morin (33.34), 6-1 Kirill Kabanov (41.33), 7-1 Jonas Jakobsen (56.42), 8-1 Julian Jakobsen (59.10) VIS MERE