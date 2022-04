Kaptajnen jagter den perfekte sæson

AALBORG:Han var en markant spiller på det danske ishockeylandshold ved vinter-OL i Beijing, han har løftet to pokaler som kaptajn for Aalborg Pirates, og ovenpå søndagens guldfest med glimmer, guldhjelm og formentlig også en guldøl eller to, så jagter Julian Jakobsen nu den perfekte sæson ved at komme med til VM i ishockey og gøre det godt der.

- Jeg er lettet vil, jeg sige. Jeg har lagt meget pres på mig selv som sportsmand. Især efter nederlaget i finalen i sidste sæson (nederlag til dagens finalemodstander Rungsted; Red.) Og så har jeg brugt to lange år i forsøget på at komme med på OL-holdet. Det lykkedes, og nu har vi også vundet the double. Så jeg er bare så glad, så glad, kommer det fra den sympatiske Pirateskaptajn, der i både grundspil og slutspil stod ved roret og bare lagde på og på i sti spil frem mod DM-titlen.

Søndag blandt andet med at gøre stort set som det passede ham i specielt 1. periode, men også som en iøjnefaldende figur i resten af kampen. Og han gjorde i hvert fald sit til, at sæsonen kan blive noget nær perfekt. For hvis ikke landstræner Heinz Ehlers også har øje for Pirateskaptajnen i VM-sammenhæng, så skal landstræneren have rigtig mange gode spillere at tage af for at komme uden om Julian Jakobsen.

- Jeg håber da, at jeg får lov at komme med til VM og at gøre det godt der også. Så har jeg nået noget nær den optimale sæson. Og så er målet selvfølgelig at vinde nogle flere af dem her. Det bliver man aldrig træt af, griner Julian Jakobsen med henvisning til den guldmedalje, der dingler på brystet af Pirateskaptajnen.

Han havde sønnike med inde under en stor del af festivitasen efter den sikre 5-1-sejr i femte finalekamp mod Rungsted.

En anden spiller, der også har haft en rigtig flot sæson, er 30-årige Patrick Bjorkstrand, der med 44 point var Piraternes topscorer i grundspillet. Han kan også godt finde noget at se frem til.

- Det her er en dejlig fornemmelse at stå med - forløsning, lettelse og glæde. Hele holdet har bare arbejdet hårdt hele vejen igennem, så jeg føler ikke, at det er nogen overraskelse, at vi vinder slutspillet, konstaterer den store centerspiller.

- Nu har vi jo kvalificeret os til Champions League, og så skal vi spille nogle spændende kampe der, og selv om jeg godt ved, at der er stor forskel spilleniveauet, så er det jo et godt sted at prøve os af som hold og se, om ikke vi kan skrabe nogle gode resultater i hus der, lyder det fra Patrick Bjorkstrand.

Og så har centeren selvfølgelig også en ambition om at forsvare guldet i næste sæson.

- Det er svært at forsvare guldet. Men jeg tror på det. Vi har en trup med ledere - ja jeg kunne nævne mange navne. Vi har en stabil flok danskere, og kan vi krydre det med nogle gode udlændinge, så synes jeg, at vi ser meget stærke ud igen næste år, fastslår Patrick Bjorkstrand, der føler, at det danske mesterskab var fuldt fortjent.

- Vi førte det meste af grundspillet og vandt det. Der var ikke meget rokering på pladserne. Og så vinder vi også pokalfinalen, og nu har vi så også vundet guldet i ligaen. Jeg synes, det er helt fortjent, konstaterer Bjorkstrand, der dog ikke vil kalde sæsonen perfekt.

- Der er ikke noget, der er perfekt i denne verden. Men det her kommer så tæt på, som det er muligt, griner den 30-årige center.