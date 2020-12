Kaptajnen skød gammel kending i sænk

ISHOCKEY:Aalborg Pirates kæmper sig igen op mod førstepladsen i Metal Ligaen efter tirsdagens kamp mod Odense Bulldogs. Her vandt aalborgenserne med 5-4, hvor fynboerne var tæt på at indhente hjemmeholdet til sidst.

Kaptajn Julian Jakobsen var en stor faktor i nedskydningen af den tidligere Pirates-keeper Tadeas Galansky. Den tjekkiske målmand måtte se sin tidligere holdkammerat passere ham hele fire gange i løbet af kampen.

De første to scoringer fra Jakobsens hånd faldt inden for de første fem spilleminutter, mens han inden for halvandet minut scorede endnu to i anden periode.

Derudover kom Thomas Spelling også på måltavlen.

I tredje periode scorede Mike Hammomnd og Shawn O'Donnell og gjorde dermed kampen spændende til sidst. Men Aalborg Pirates formåede altså at holde skansen.

Andetsteds i Nordjylland vandt Frederikshavn White Hawks ligeledes i tirsdagens grundspilskamp. De slog nemlig Herlev med 4-1. Her grundlagde Joachim Blichfeld, der er vendt hjem på leje fra sin prospect-kontrakt i Nordamerika, sejren med to scoringer i de første to perioder.