Kaptajnen tog roret: Pirates klar til semifinale

ISHOCKEY: Med en sejr på 4-2 sikrede Aalborg Pirates sig allerede i femte kamp i kvartfinaleserien mod Herning Blue Fox adgang til seminfinalespillet.

Og det skyldtes ikke mindste en sprudlende kaptajn Julian Jakobsen, der efter en længere skadespause i den grad tog roret på piratskibets bro i xx-sejren med to scoringer og en assist.

Aalborg Pirates tog fra starten ishockeystaven i den helt rigtige hånd straks fra starten af 1. periode, og allerede indenfor de første to minutter, havde piraterne spillet sig til et par chancer, hvor Cam Braes fra kort hold var den største.

Uheldigvis stod de blå ræves keeper Simon Nielsen en fin første periode, hvor han i det efterfølgende også havde et par fine redninger på forsøg fra bl.a. Martin Højbjerg og Oliver Christensen.

Flot slagskud

Redde et skud næsten fra blue line fra kaptajn på piratskuden Julian Jakobsen kunne Simon Nielsen dog ikke.

Hernings Jan Dalecky blev efter godt 13 minutters spil sendt i straffeboksen for en cross checking, og bare fem sekunder senere lå pucken i Herningburet.

Aalborgenserne holdt overtaget resten af perioden med kun sporadiske rævebid, og de bid, der var tog Ronan Quemener sig af i Piraternes mål.

Tendensen med piraterne i førersædet fortsatte ind i 2. periode.

Mikkel Højbjerg fik en stor chance efter knap fire minutters spil, men skød forbi. Det han ikke kunne - nemlig score - kunne brormand Martin Højbjerg til gengæld få sekunder senere, da han assisteret af kaptajn Jakobsen midt for Herning målet satte pucken utageligt ind bag Herningkeeper Simon Nielsen.

Mike McNamee fik kort efter en kæmpe chance for at punktere kampen til 3-0, men skød forbi.

Dumme - og lidt tynde - udvisninger

Derefter gik piraterne lidt i stå og et par udvisninger i den tynde ende gav Herningenserne et par muligheder, som Ronan Quemener dog tog sig af.

Hvad de blå ræve ikke formåede i overtal lykkedes til gengæld efter 34 minutters spil. Thomas V. Andersen ramte en løs puck i luften, og den hoppede over Aalborgkeeper Quemener og i nettet.

Men kaptajn Julian Jakobsen mente ikke, at Herning skulle begynde at få færten af, at der var noget at komme efter i Gigantium.

42 sekunder før 2. periodes udløb hamrede han på en aflevering fra Thomas Spelling pucken utageligt op i krydset bag Simon Nielsen, og så stod der 3-1 i nordjysk favør ved indgangen til 3. periode

Chancer ikke udnyttet

Billedet af et Aalborg hold i styring fortsatte i tredje periode, selv om Herningenserne forsøgte at trykke på. Rigtig farlige blev de dog ikke.

Efter godt otte minutters spil fik først Oliver Christensen og derefter Kevin Ainsworth gode muligheder for at lukke kampen, men begge missede.

Et efterfølgende Pirates power play gav heller ikke udbytte.

Det lykkedes de blå ræve at skabe spænding om resultatet, da Morten Poulsen udnyttede en løs chance og passerede Ronan Quemener med bare godt tre minutter igen og så rokkede piratskuden smule - dog ikke mere end, da Herningenserne tog Simon Nielsen ud i det sidste godt halvandet minut, ja så kunne Thomas Spelling afgøre kampen endeligt med en scoring i et tomt Herning mål.