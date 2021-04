Kaptajnen viste vejen

ISHOCKEY:En ægte kaptajn går forrest, når det spidser til, og det gjorde Julian Jakobsen, da Aalborg vandt 5-2 over Esbjerg i den femte DM-semifinale.

Han var til kampen sat sammen med Thomas Spelling i en ny kæde, og de to fandt hurtigt hinanden.

- Jeg kan godt li' at spille sammen med Thomas. Det har vi prøvet før, og Thomas tænker meget ishockey, så det er nemt at spille med ham, siger Julian Jakobsen.

Kortene var virkelig blevet blandet, og planen lykkedes i den grad efter hensigten for Pirates-træner Garth Murray.

- Vi skulle skabe noget energi, og så ville vi gerne have flere i gang. Særligt på udebane har vi manglet noget, og fornemmelsen har været, at vi havde noget mere at komme med. Det så man også i dag, siger Julian Jakobsen.

På trods af en hurtig 2-0-føring var han ikke just tilfreds med indsatsen i de første 20 minutter.

- Igen så vi halvsløje ud i starten. Jeg ved ikke, om folk ikke havde forstået, at det var kamp fem, men også ros til Esbjerg. De kom ud som lyn og torden. De fangede os i starten. Vi har en større bredde, og det viste vi også som kampen skred frem, siger kaptajnen, der selv leverede en vigtig scoring, da han scorede med fire sekunder tilbage af 1. periode.

- Det var dejligt, at den lige landede på skeen, så jeg bare skulle prikke den ind. Rent mentalt var det vigtigt, og vi kom ud og spillede godt igennem i 2. og 3. periode. Det så meget solidt ud, siger Julian Jakobsen.

Nu kan han og Aalborg Pirates spille sig i DM-finalen søndag, hvis man vinder i Esbjerg. Umiddelbart er selvtilliden og troen på egne evner i top. Det sørger fredagens flotte holdindsats i høj grad for.

- Det betyder helt vildt meget for moralen. Esbjerg har nogle tunge spillere, der er svære at komme ind på. Vi skal være i stand til at tage det her med til Esbjerg. I dag spillede vi ikke så naivt, som i de forrige kampe. Vi bliver nødt til at respektere Esbjerg, for de er gode, siger Julian Jakobsen.

Der er et enkelt spørgsmålstegn frem mod søndagens kamp. Tobias Ladehoff måtte hjælpes fra isen i 3. periode, og det så ikke godt ud for den energiske pirat, der ikke kunne støtte på det ene ben.