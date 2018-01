Karakterbog: Lauge bedst i EM-premiere

HÅNDBOLD: Det hører mere til reglen end undtagelsen, at spillet kan svinge lidt i åbningskampe ved slutrunder. Men hverken Ungarn eller Danmark havde tænkt sig af følge den regel i lørdagens EM-duel.

Begge hold lagde ud med forrygende angrebsspil i meget højt tempo. Det betød, at der skulle gå det meste af første halvleg og et målmandsskifte førend den danske defensiv fandt stabilitet og dermed kunne få gang i kontraspillet.

Som anden halvleg skred frem, blev det tydeligt, at Danmark havde flest strenge at spille på. Måske bedst eksemplificeret ved, at holdet bare løftede niveauet efter Mikkel Hansens tredje udvisning og det med røde kort, som i min optik var helt korrekt.

Til dagen top-3 er der mange som kunne komme i spil, men der er kun plads til tre, og det går ud over Morten Olsen. Men hans spil og betydning for det danske angrebsspil skal der ikke sættes spørgsmålstegn ved. Det var på meget højt niveau.

Dagens spiller: Rasmus Lauge - 6

Fra start førstevalg på playmakerpositionen, og det kvitterede han flot for. Skarp og velovervejet i sine afslutninger, men også med sidste hånd på mange målgivende afleveringer og med en tænding, som smittede positivt af på resten af holdet.

Da Mikkel Hansen måtte indkassere sit røde kort, tog Rasmus Lauge over og styrede Danmark sikkert videre. Stor kamp af ham.

Henrik Toft Hansen - 5

Startede på bænken, men kom allerede midtvejs i første halvleg ind i midtforsvaret med mærkbar effekt. Ikke alene fik han sat en stopper for Mate Lekais duelspil, som indtil da havde voldt midtzonen store problemer, men også i angrebet viste han kampen ud sine kompetencer. Blandt andet med en fremragende scoring på en meget vanskelig men flot slyngaflevering fra Rasmus Lauge.

Jannick Green - 5

Kom ind efter 25 min og var med flere redninger øjeblikkelig medvirkende til at bringe stabilitet ind i den danske defensiv. Sammen med et bedre sammensat dansk forsvar holdt Jannick Green den stil i anden halvleg og sluttede kampen med en redningsprocent på 43. Flot 100-kamps jubilæum.

Dagens skuffelse: Niklas Landin - 1

Fik stort set ikke fat i noget som helst. Det blev til én redning på 11 afslutninger og en uhørt lav redningsprocent. Skidt kamp af den danske førstemand i målet, som fra første afslutning virkede ude af fokus.

Landstræner Nicolaj Jacobsen - 5

Slutrundedebut til landstræneren, og det slap han grundlæggende rigtig fint fra. Hans engagement og indsigt blev delt flittig ud, og det virkede som om, der var en god og afstemt kommunikation mellem bænk og bane.

I timeouts var der mange informationer, som skulle gives videre og specielt med meget fokus på angrebsspillet, mens justeringerne til forsvarsdel var sværere at finde plads til.

Alligevel fandt han forholdsvis hurtigt frem til, at Toft-brødrene skulle udgøre midteraksen i det danske forsvar, og så valgte han helt rigtigt at skifte en skuffende Niklas Landin ud.

Karakterskalaen

0 = tag dig sammen

1 = dårlig

2 = under middel

3 = middel

4 = over middel

5 = glimrende

6 = verdensklasse