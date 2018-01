Karakterbogen: Sådan spillede de mod Tjekkiet

HÅNDBOLD: Danmark hoppede i med begge ben, men måske var det i virkeligheden ikke så underligt at det forløb som det gjorde, da de danske håndboldherrer mandag aften tabte til Tjekkiet.

Det er set før og kommer til at ske igen. Det bedste hold undervurderede opgaven, og det dårligste fandt nye ressourcer, og dermed var grundlaget for en jævnbyrdig kamp pludselig til stede.

Det, der skulle have været en kamp, hvor Danmark skulle fordele ressourcer og få alle mand ind i turneringen med positive oplevelser, blev afløst af bekymringer. Mere specifikt retter bekymringerne sig mod forsvarsspillet og herunder den manglende kompakthed, som reelt set ikke var kontinuerligt til stede i kampen. Derudover var det naturligvis værd at hæfte sig ved en sjældent set svag scoringsprocent på de frie chancer fra de danske spillere. Det bliver der ikke råd til mod Spanien.

Så i stedet for overskud, medvind og semifinalemuligheder, så bliver det nu begreber som usikkerhed, mangler og fejl, som kommer til at dominere hviledagen for det danske landshold.

Danmarks top 3Rasmus Lauge - karakter 4

Naturligt genvalg til playmakeren fra start, og han fortsatte offensivt, hvor han slap i åbningskampen. Han var igen farlig på eget spil og med overblik og assists til stregspillerne. Dermed var Rasmus Lauge involveret i mere end halvdelen af de danske mål i den periode, han var på banen i kampens begyndelse. Genvalg fra starten af anden halvleg, og selv om han fortsatte med at være god på skuddet, så blev det også til et par store afbrændere. Sammenholdt med udfordringerne i forsvarsspillet, så trækker det den samlede karakter ned.

Anders Zachariassen - karakter 4

Fik chancen for at komme rigtig ind i EM turneringen og gav kampen igennem fine prøver på sine offensive kvaliteter. Seks mål fra Flensborg-stregspilleren, som i tillæg tilkæmpede sig to straffekast i kampen. Desværre var afstanden i det danske forsvar slet ikke afstemt godt nok, og det fangede alt for mange gange Anders Zachariassen på for store rum, og derved blev udfordret i duelspillet mod de rapfodede tjekkiske bagspillere.

Niklas Landin - karakter 4

Det var et skridt op i kvalitet i forhold til åbningskampen. Men det siger i virkeligheden ikke så meget. Alt for mange gange blev Niklas Landin solgt af sit forsvar og fanget med bagvægt og uden vinkler eller parader at arbejde ud fra. Og selv om det i 2 halvleg blev til et par af de rigtigt store redninger på de rigtige tispunkter, så var det ikke nok på en dag, hvor meget lidt fungerede for det danske landshold.

Dagens skuffelse - alle fire danske fløje - karakter 1

Det har været et dansk varemærke, et kvalitetsbrand i mange år, og vi har været positionsførende på både kvalitet og kvantitet på fløjpositionen i landsholdssammenhæng. Men i dag var det en billig kopivare med skæve syninger, som slet ikke formåede at sætte sit aftryk på de frie chancer, som angrebsspillet kreerede. Imponerende, at alle 4 danske fløje var i stand til at spille deres dårligste landskamp i den samme kamp.

Landstræneren - Nikolaj Jacobsen - karakter 3

Skal man trække det positive frem, så er jeg overbevidst om at Nikolaj Jacobsen kan lære meget af dagens kamp. Den gamle lærdom om ikke at sælge skindet, før bjørnen er skudt. At handle med rettidig omhu, justere i tide og ikke mindst banke hierarkiet hurtigere på plads, også selv om det betyder at gå den helt store stjerne på klingen. Jeg forestiller mig, at Mikkel Hansens manglende visdom og totale ubalance omkring de helt unødvendige og tåbelige udvisninger må være et tema, som landstræneren og PSG-spilleren skal vende i løbet af hviledagen. Det er Danmarks bedste spiller simpelthen for dygtig til, og det skal rettes til på den ene eller anden måde. Det er nemlig kun en ting, som smitter mere end begejstring...