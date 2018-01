Karakterbogen: Tre fik topkarakter mod Slovenien

HÅNDBOLD: Danmarks første kamp i mellemrunden skal arkiveres under "Store håndbold oplevelser".

To landshold, der på hver sin måde og med afsæt i en fremragende taktisk analyse, viste spillet frem fra sin bedste side såvel teknisk som taktisk.

Slovenien forsøgte at overraske med 7:6-spillet fra start, og når nu Danmark ikke havde vist skræmmende tendenser på hverken kontra eller hurtigmidte, så var det vel godt set.

Nikolaj Jacobsen lod sig nu ikke stresse på trods af de åbne chancer, men fastholdt strategien om, at mål i den modsatte ende ville udligne kampen og lagde sig så i venteposition til at straffe med kontraspil.

Anden halvleg blev om muligt endnu mere taktisk, og det forstyrrede spillet lidt som tilskuer. Men Danmark fortsatte med at spille bolden godt rundt og iscenesætte de danske fløje, som i den grad stemplede ind i EM turneringen. Det lover godt for de kommende kampe.

Lasse Svan - karakter 6

Begyndte kampen på sin fløj, og selv om den første mulighed ikke fik netmaskerne til at blafre, så viste han, at en mindre god EM-turnering til dato ikke sætter sig permanent. I stedet så vi en Lasse Svan, som takkede for den slovenske gæstfrihed og den megen plads med flotte scoringer på stribe i det etablerede spil såvel som i kontrafasen. 11 mål og en flot kamp af Flensborg-fløjen blev det til.

Casper U Mortensen - karakter 6

Startede kampen på bænken, men kom ind, da fløjkollega Magnus Landin slet ikke kunne få spillet og specielt afslutningerne til at fungere. Topscoreren i Bundesligaen brugte ikke mange minutter til at vise, at den status kommer man ikke sovende til. Han var med til at sætte gang i den danske kontrafase. Dejligt at begge sider hos de danske fløje melder sig ind i EM-turneringen.

Henrik Toft Hansen - karakter 5

Han er i min optik Danmarks nye ankermand i forsvaret. Når man først kommer til at sidde og kigge efter det, så bliver man næste helt forpustet. Han arbejder i egen zone og i sidemandens zone, han tager og giver, som man skal på den position, men med et overblik og en strategisk tilgang som få. I angrebsdelen skaber han ganske ofte uset plads til de andre med sine timede ryk og har på den måde afgørende betydning, når spillet tager sig ud fra bedste side.

Dagens skuffelse - Magnus Landin - karakter 2

Virkede ikke klar og forvaltede ikke de muligheder, han fik fra kampens begyndelse. Det er der ikke råd til i en så vigtig kamp, og derfor måtte unge Landin se til fra bænken.

Landstræneren - Nicolaj Jacobsen - karakter 6

Endnu en god iscenesat kamp fra landstræneren, som både havde mod og indsigt til at spille bredt og bruge bænken kampen igennem. Det betød, at Mikkel Hansen kunne få luft til de afgørende minutter, men det betød også, at det slovenske forsvar løbende skulle forholde sig til nye spillere med andre spidskompetencer. For anden kamp i træk sidder man i tillæg med en klar fornemmelse af, at Nicolaj Jacobsen har en klar gameplan, og at han forfølger den i troen på, at analysen er korrekt. Hans overblik og taktiske overskud kommer især til udtryk i time-outs.

Karakterskalaen

0 = tag dig sammen

1 = dårlig

2 = under middel

3 = middel

4 = over middel

5 = glimrende

6 = verdensklasse