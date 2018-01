Karakterbogen: Veteranen strålede mod Tyskland

HÅNDBOLD: Hvis Danmarks kamp mod Slovenien for mindre end to døgn siden skulle arkiveres under "Store håndbold oplevelser", så skal vi trække ud i en helt anden skuffe for at finde en passende plads til dagens opgør mod Tyskland.

Allerede fra kampens begyndelse var det tydeligt, at begge mandskaber var påpasselige med at åbne posen alt for meget for ikke at afsløre for meget af taktikken.

Det betød, at tempoet i store perioder blev trukket ud af kampen, og det satte sig på kvaliteten af spillet.

Efter et lille overtag til Danmark i kampens begyndelse fik Tyskland bedre fat med 10 minutter til pausen. Blandt andet ved at spille 7:6, men i høj grad også fordi Danmark ikke kunne omsætte frie chancer til mål.

7:6-spil gør bare en håndboldkamp grimmere, men 7:6-spillet blev også kampafgørende. Danmark valgte i anden halvleg også at spille med 7 markspillere, når de var i boldbesiddelse, og selv om man som håndboldfan glæder sig over dansk pointhøst og det ene ben i semifinalen, så går det også ud over seeroplevelsen.

Mest opløftende var det at følge Hans Lindberg, som var tilbage på sin fløj og tilmed med bravur.

Hans Lindberg - karakter 6

Hans Lindberg begyndte kampen på trods af, at Lasse Svan sluttede som dansk topscorer mod Slovenien. Men en mindre skade til kollegaen betød, at der var brug for Hans Lindberg, og han leverede på samme høje niveau. Stor kamp af højrefløjen, og det bekræfter blot påstanden om, at Danmark har en unik bredde på fløjene.

Mikkel Hansen - karakter 5

Startede med nogle forkølede skud uden den kraft og præcision, som vi kender og skulle reelt set hen i 2. Halvleg, før han sådan rigtig gjorde væsen af sig som spilstyrer og afslutter med kvalitet. Havde ind til da formået at holde sig fra at trække dumme udvisninger og stemplede ind, da Danmark havde brug for det med gode afslutninger og afgørende assists.

Niklas Landin - karakter 4

Ingen snak om problemer med lysken, men blot en meget fokuseret Niklas Landin, som i kampens begyndelse virkede meget i balance med sit forsvar. Som kampen skred frem og tyskerne fik ommøbleret det danske forsvar, så manglede Danmarks førstekeeper også de sidste procenter og måtte lade sig skifte ud mod slutningen.

Dagens skuffelse - Peter Balling - karakter 2

Kunne desværre ikke følge op på det gode spil fra de tidligere kampe og fandt aldrig rigtig rytmen eller farten til for alvor at blive farlig på spidskompetencerne. Dermed blev det til en kort dag på kontoret.

Landstræneren - Nicolaj Jacobsen - karakter 5

Taktik er godt, men spørgsmålet er, om der kan gå så meget taktik i det, at spillet bliver for stift og derved uden rytme. Det var måske lige ved at ske i dag, hvor spillet ikke var flydende, rytmisk eller tempobetonet. Når karakteren alligevel trækker sig op på 5, så skyldes det selvfølgelig landstrænerens evne til at vinde selv de grimme kampe og ikke mindst hans evne til at stille skarpt i sine timeouts.

Karakterskalaen

0 = tag dig sammen

1 = dårlig

2 = under middel

3 = middel

4 = over middel

5 = glimrende

6 = verdensklasse