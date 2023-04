Karakterbogen: Anden halvleg redder flere AaB-spillere fra at dumpe

Palle er ordblind og lærerne sagde, at han var dum: Har drevet virksomhed i 41 år I 1961 skabte Palle Jarne etui-fabrikken Jarnes A/S selv om han hverken kunne læse eller skrive. Baggrunden var en skoletid på bageste række, hvor han fik at vide, at han ikke duede til noget og hvor mobning var hverdagskost. Men Palle bed tænderne sammen