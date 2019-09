Karakterbogen: Forsvarsspiller klart bedst på skuffende dansk landshold

FODBOLD:Defensivt stod Danmark en fornuftig kamp, men 0-0 mod Georgien i EM-kvalifikationen er bare ikke godt nok. De offensive aktioner savnede fart og kvalitet.

Derfor går de bedste karakterer også til defensiven, hvor Andreas Christensen var i en klasse for sig og bliver NORDJYSKEs "man of the match".

Se alle bedømmelserne og begrundelserne her:

Den danske målmand var vågen, når behovet var der. Fik ikke mulighed for at diske op med redninger og dermed hæve sig over middel.

Med afstand den bedste dansker spiller. Vandt alle sine dueller og var sikkerheden selv med bolden. Gjorde det simple og rigtige.

Passede sine defensive pligter og fik også bidraget offensivt.Manglede dog lidt kvalitet i den sidste pasning.

I perioder var der for momenter af usikkerhed fra venstrebacken, der også for sjældent fik sat sig igennem offensivt

Fornuftig kamp af den danske kaptajn, der hævede sit niveau i forhold til Gibraltar-kampen. Dog ikke helt så stærk som sin forsvarsmakker.

Alt for mange boldtab, sløje afleveringer og dårlige indlæg. Langt under det niveau, vi ved, at den danske stjerne har

Fik ikke for alvor sat sig igennem, da han kom på banen. Ikke spilletid nok til en bedømmelse.

Kom i vejen for rigtig meget defensivt og erobrede en del bolde. Forsømte dog ofte at sætte tempo i spillet ved at tøve og varme bolden.

Masser af hårdt arbejde og vundne tacklinger, men var ikke tilsvarende god på bolden og i det fremadrettede spil.

Viste sin farlighed, da han kom på banen. Hamrede en afslutning fra en lidt spids vinkel på overliggeren. For lidt spilletid til en bedømmelse.

Greb ikke for alvor chancen. Gjorde sig ikke nok spilbar, og kom kun til en enkelt chance, hvor han dog måtte se keeperen være vågen.

I første halvleg formåede han som den eneste dansker at sætte en mand og afslutte kvalificeret. Forsvandt helt efter pausen.

Han er skarpretter i Bundesligaen, men i denne landskamp var han uskarp over det meste af linjen og brugte for meget tid i græsset.