Karakterbogen: Sådan gjorde de danske spillere det mod Gibraltar

FODBOLD:Det mandlige danske fodboldlandshold hentede torsdag aften en pligtsejr i EM-kvalifikationen, da det blev 6-0 over Gibraltar.

Det var dog ikke nogen højtflyvende præstation, og det afspejler sig også i karaktererne til de danske spillere

Se alle bedømmelserne og begrundelserne her:

En dag på kontoret for den danske målmand, der som ventet ikke blev udfordret nævneværdigt. Det, der kom, håndterede han dog fint.

Chelsea-spilleren overstrålede makkeren Simon Kjær i det centrale forsvar. De udfordringer, han blev sat på, løste han fint.

Udinese-backen er bare bundsolid, og det var han endnu engang. Kommer ikke med så meget offensivt, men det lader heller ikke til at være hans primære opgave under Åge Hareide, der til gengæld får en back, som han kan regne med.

Fik en halv times spilletid, da han afløste Simon Kjær. Stor andel i Thomas Delaneys 4-0-mål, da han smart hoppede over bolden. Ingen problemer defensivt.

Anføreren, der netop er skiftet til Atalanta i Italien, har været helt ude i kulden i spanske Sevilla i sæsonstarten, og det kan ses. Så meget rusten ud, men det blev ikke straffet mod en svag modstander. Niveauet skal hæves inden søndagens kamp mod Georgien.

Som så ofte før den danske nøglespiller. Stod bag det hurtige føringsmål med et perfekt indlæg til Robert Skov og var siden sikkerheden selv på to straffespark. Ikke Tottenham-spillerens mest spektakulære præstation, men det var rammen heller ikke til.

Havde fået chancen på højre back i stedet for Henrik Dalsgaard. Formentlig på grund af sine offensive kvaliteter, og han havde også sin andel i det danske føringsmål. For mange unødvendige boldtab dog.

Kom først banen i kampens slutfase. Uden for bedømmelse.

En præstation på det jævne, og han var ikke specielt iøjnefaldende. Havde det svært mod de lavtstående Gibraltar-spillere og spillede i perioder for langsomt.

Har ikke spillet meget i Dortmund i opstarten og gjorde sig i perioder også skyldig i for langsom boldomgang. Et flot mål trækker dog op.

En rigtig målscorer. Var ikke lige iøjnefaldende hele tiden, men gjorde sin pligt med to fine mål. Skulle dog have scoret et mål mere.

En indsats på det jævne i den halve time, han fik. For anonym.

Fik en fantastisk start med det hurtige føringsmål. Siden kom han i flere gode situationer, som ikke blev udnyttet. Sluttede dog af med en god assist til 4-0.

Blev tilkendt et forkert dømt straffespark, men ellers en præstation på det jævne og et godt stykke fra Leipzig-spillerens topniveau.