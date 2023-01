Karantæne til Aalborg-back efter tackling på frederikshavner

AALBORG:Aalborg Pirates må undvære backen Lasse Bo Knudsen, når ishockeyklubben onsdag aften får besøg af SønderjyskE i Metal Ligaen.

Han er blevet idømt én spilledags karantæne for en takling, han satte ind på Frederikshavn White Hawks' Jesper Jensen i det nordjyske lokalopgør 30. december. Her gav den såkaldte "checking to the head" en matchstraf til aalborgenseren, der altså ikke kunne være med i den resterende del af opgøret i Frederikshavn.

- Selvom hensigten var at lave et såkaldt ”good hockey hit”, er den opadgående bevægelse og manglende sikring af, at tacklingen sættes rent i kroppen et udtryk for utilstrækkelig opmærksomhed på skadespotentialet hos den direkte modspiller, lyder det i afgørelsen fra disciplinærudvalget hos Danmarks Ishockey Forbund.

Lasse Bo Knudsen har selv forsvaret tacklingen med, at hensigten var at ramme modspilleren i brystet, og han i øvrigt spillede pucken med staven, før han ramte Jesper Jensen.

Jesper Jensen tog efter kampen noget af dramatikken ud af situationen, da han erkendte, at Aalborg-backens tackling ikke var til fare for ham.

- Han ramte mig i ansigtet med sine handsker, men det var ikke nogen speciel hård tackling, for han kom ikke i fart. Derfor slog jeg mig ikke rigtig, men straffen er jo noget, dommerne beslutter, og som jeg ikke har nogen indflydelse på, fortalte Jesper Jensen.