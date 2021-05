Karantæner og skavanker: Her er AaB-status tre dage før OB-kamp

FODBOLD:AaB er uden to karantæneramte forsvarsspillere og må notere sig et spørgsmålstegn ud for to midtbanespillere til fredagens superligakamp mod OB.

Jakob Ahlmann og Mathias Ross er røget i skammekrogen på baggrund af gule kort i sejren over Lyngby i fredags. Derudover afslørede tirsdagens træning, at Pedro Ferreira og Rufo kæmper med skavanker.

- Pedro forlod træningen tidligt, fordi han kunne mærke noget overbelastning i en muskel, og det mærkede han også før den sidste kamp (mod Lyngby, red.), så vi passer lidt på ham, forklarer cheftræner Martí Cifuentes.

Mod slutningen af tirsdagens træning måtte Rufo også opgive ævred, efter at han blev nedlagt af en hård tackling fra Rasmus Thelander. Spanieren vred sig i smerter og humpede efter noget tid i omklædningsrummet.

- Den slags ting sker, men her efterfølgende har han dog en fornemmelse af, at det ikke er så slemt. Vi må dog afvente og se, hvordan han har det i morgen, siger AaB-træneren.

Martí Cifuentes tager dog både skader og karantæner i stiv arm. Han føler, at holdet er dækket godt ind.

- Hver eneste gang vi har manglet en spiller, er der kommet en anden ind med et højt niveau. Reserverne er klar og viser i den grad, at de kan bidrage til holdet.

Kristoffer Pallesen har flere gange i år vikarieret som stopper, ligesom Marcus Hannesbo og Frederik Børsting har optrådt på de to positioner som wingback. Derfor er AaB-træneren ikke tvunget til at opfinde en masse nye ting til OB-kampen på fredag.

- Vi har mange spillere, der kan spille flere positioner, så jeg er helt rolig ved situationen, siger Cifuentes.

Ugens to første AaB-træninger har i øvrigt været uden Oscar Hiljemark, der kæmper for at blive spilleklar igen ovenpå en muskelskade.