Karantæneramt AaB-talent på overarbejde

AALBORG:AaB's Mathias Ross måtte kigge på fra tribunen, da superligaholdet søndag tabte 1-2 på hjemmebane til Silkeborg, og forsvarstalentet afsoner endnu en karantænedag, når holdene på mandag mødes i Søhøjlandet.

Derfor fik U21-landsholdsspilleren alle 90 minutter, da AaB mandag besejrede Hobro IK 2-0 i Reserveligaen.

- Det var vigtigt, at jeg fik nogle minutter og fik noget værdifuld kampfølelse i benene. Samtidig var det fedt, at vi leverede en god kamp, siger Mathias Ross.

Han var i første halvleg makker med U19-holdets Sebastian Otoa, mens han efter pausen havde AaB-akademiets Noah Holmstrøm ved sin side.

- Det er længe siden, at vi har spillet med en fireback-kæde med succes, men i dag synes jeg faktisk, at det gik rigtig fint, konstaterer Mathias Ross.

Selvom karantænedagene passiviserer ham i mesterskabsspillets kampe mod Silkeborg, ligger den 21-årige forsvarsspiller ikke på den lade side.

AaB-træner Lars Friis har dikteret ekstratræning til Mathias Ross, mens han afsoner to karantænedage fra Superligaen. Foto: Claus Søndberg

- Jeg bliver kørt godt igennem til træning, og de dage, hvor vi har haft taktisk træning, har jeg fået lov at blive ude på træningsbanen for at lave lidt ekstra.

Specielt på ét område har Mathias Ross fået lov at arbejde ekstra hårdt.

- I de sidste par kampe - blandt andet i Midtjylland - havde jeg lidt problemer i én-mod-én-situationerne, så dem har vi trænet ekstra på i stort set hver eneste dag i sidste uge.

- Jeg ville selvfølgelig hellere spille alle superligakampene, men når det nu skal være, er det fint nok, at jeg har fået mulighed for at bygge lidt ekstra på undervejs i sæsonen. Det er der ellers normalt ikke tid til, påpeger AaB-forsvareren.

AaB's mål mod Hobro blev sat ind af Kasper Høgh og Jakob Gaardsøe. Kampen blev livestreamet på nordjyske.dk og den kan genses herunder: