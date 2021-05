Karantæneramt træner ovenud tilfreds: - Gedigent håndværk fra samtlige spillere

FODBOLD:- En sindssyg præstation. Godt arbejde af alle inde på banen. Det var gedigent håndværk fra samtlige spillere. De har måske et lille overtag af chancer og mere på bolden, men vi har flere situationer, hvor det er tæt på at blive farligt for os.

Sådan siger den karantæneramte cheftræner for Thisted FC, Bo Thomsen efter lørdagens 0-0-resultat på udebane mod B93.

- Det var to godt spillende mandskaber. Uden Yao var vi stadig farlige og formåede stadig at kreere chance. Noget, der ellers har været svært for os, når han ikke har været med. Vi lå hele tiden og lurede, og var i en position, hvor vi kunne blive farlige, siger Bo Thomsen.

Selvom Bo Thomsen har karantæne og dermed også må overvære klubbens to kommende kampe fra tribunen, er det en cheftræner, der tager det ganske roligt.

- Jeg er meget fortrøstningsfuld med, hvad der sker nede på banen. Det er immervæk mange års arbejde, der sidder nede på bænken i form af Henning Pedersen og Martin Søndergaard. De kender holdet og spillerne. Jeg holder oplægget halvanden time før, og det har gået fortrinligt indtil videre, siger Bo Thomsen.

Yao Dieudonne, der er holdets absolutte topscorer med 13 mål, var fraværende i lørdagens udekamp efter en udvisning i seneste kamp mod Frem.

- Yao kommer altid frem til nogle situationer. Særligt i den sidste fase af kampen, hvor de kommer til at ligge rigtig højt, og vi står lavt, har vi mange muligheder for at spille omstillinger. Yao kunne have dræbt kampen. Med den form, han har været i, så tror jeg, han kunne have gjort forskellen for os. Man har ikke scoret 13 mål for sjov, mener Bo Thomsen.

Med det ene point på Østerbro er Thisted FC at finde på tredjepladsen. Der er dog hele 12 point op til førstepladsen, Jammerbugt FC. Der resterer fire kampe af 2. division.