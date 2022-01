Kasper Bøgelund er tilbage i cirkusmanegen hos AaB

FODBOLD:Den tidligere landsholdsspiller Kasper Bøgelund er under AaB's træningslejr på Malta vendt tilbage til den fodboldbane, han forlod som aktiv i 2012.

Efter Martí Cifuentes' exit som cheftræner mangler der hænder til at stille kegler op og give instrukser til superligaspillerne, og her er klubbens normale massør trådt til.

- Det har dog ikke på noget tidspunkt været planen, at jeg skulle andet end at passe mit job med at massere spillerne hernede, siger den nu 41-årige Kasper Bøgelund.

Det er i øvrigt ikke kun en cheftræner, der er fraværende hos AaB, for søndag forlod assistenttræner Oscar Hiljemark Malta for at passe sin træneruddannelse hjemme i Sverige.

Kasper Bøgelund spillede for AaB fra 2008 til 2012, men skader betød, at det kun blev til 77 superligakampe i perioden. Foto: Lars Pauli

- Så selvfølgelig giver jeg en hånd med, når der er brug for det, selvom træningsøvelserne godt nok har ændret og udviklet sig en del, siden jeg spillede for snart 10 år siden.

Bøgelund er dog ikke er helt på bar bund, når han betræder banen. Assistenttræner Rasmus Würtz tegner og fortæller, og så har massøren også selv lidt med i bagagen.

- Jeg har da taget det såkaldte C-kursus (for nystartede trænere, red.). Det gjorde jeg, fordi jeg for en del år siden begyndte at træne min søn i Aalborg KFUM. Det har jeg siden gjort gennem mange år, og nu hedder det U15. Jeg synes faktisk, det er det fedeste i verden at være en del af, siger massøren, der understreger, at trænerambitionerne ikke rækker længere.

Kasper Bøgelund behandler her den spanske offensiv-spiller Rufo på spillerhotellet på Malta. Foto: Lars Pauli

- Jeg har svært ved at se mig selv tage det videre til for eksempel superliganiveau i fremtiden. Jeg har allerede et godt job som massør tre-fire gange om ugen i AaB, og derudover har jeg mit arbejde på en klinik i Aalborg, og jeg tænker, at det er der, min fremtid ligger.

Det var skader, der tvang Kasper Bøgelund til at stoppe den aktive karriere i AaB ved udgangen af 2012, og han har egentlig ikke savnet det siden.

- Jeg hører mange sige, at de savner det helt enormt bagefter, men i mit tilfælde var det nærmest en lettelse at stoppe. Jeg har døjet så meget med skader, at det var frustrerende som oftest at skulle sidde på tribunen og være tilskuer, når jeg gerne ville spille med nede på banen.

De første par år efter karrierestoppet spillede han dog med på Aalborg KFUM's oldboys-mandskab, der tæller en væld af tidligere AaB-koryfæer, men det er slut nu.

- Jeg begyndte at få den ene fibersprængning efter den anden, som jeg jo også døjede meget med i min professionelle karriere, så jeg har helt droppet at spille. Siden har jeg heldigvis ikke mærket nogen mén efter karrieren, men onde tunger vil jo nok sige, at det er fordi, jeg heller ikke laver så meget fysisk, griner Kasper Bøgelund.

Det eneste, han for alvor savner ved livet som professionel fodboldspiller, er det sociale aspekt.

- Det at mødes til morgenmaden og tage en masse gas på hinanden, og selvfølgelig også den holdånd, der hersker i et omklædningsrum, når man har vundet en fed sejr. Men det sidste behov får jeg egentlig fint dækket gennem min søns U15-hold, påpeger Kasper Bøgelund.

