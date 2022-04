Kasper Hjulmand undrer sig over Mæhles situation: Det er et ekstremt niveau

FODBOLD:Christian Eriksen blev fortjent hyldet mest i tirsdagens landskamp mod Serbien, men nordjyske Joakim Mæhle var endnu engang en af de helt store profiler i Parken, hvor han blandt andet scorede det første mål i kampen.

Østervrå-knægten har ikke samme succes i sin klub i Italien i øjeblikket, og det må undre mange danskere, når de ser ham i de rød-hvide farver, at han ikke kan spille sig fast på i Atalanata, og det undrer også den danske landstræner.

- Jeg må bare sige, at når vi ser sådan en spiller her ikke spille i sin klub i Italien, så undrer man sig selvfølgelig, for det er et enormt højt niveau, Mæhle spiller på, lyder det fra Kasper Hjulmand.

- Der var en af spillerne der sagde; Han spiller her i FC Parken, det er hans sted.

- Det er fedt at se ham fyre den af, og de meter han får tilbagelagt, og den opportunisme Mæhle spiller med er rart at se.

Joakim Mæhle bankede her 1-0-scoringen ind til stor jubel i den fyldte Parken. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Den tidligere AaB-spiller har normalt vist sig enormt flot frem for Danmark som wingback i venstre side, og han fortsatte tirsdag i venstre side, men det var i en mere traditionel bagkæde, hvilket betød, at han spillede back i en bagkæde med fire forsvarsspillere, hvilken han tilsyneladende også kan gøre på højt niveau.

- Jeg synes igen, at vi fik set, at Mæhle godt kan spille en venstre back. Vi har lidt defensivt, vi skal arbejde med der, for det er en anderledes måde at spille backen på defensivt end wingbacken og specielt i forhold til Atalanta, hvor han hele tiden skal gå på og meget følge mand. Vi skal blive ved med at arbejde på det, hvis vi skal have det til at lykkes, siger Kasper Hjulmand efter 3-0-sejren mod Serbien.

Der er defensive ting, der skal justeres, men det hele sidder heller ikke offensivt på den mere uvante position, og når det sker, kan det godt blive skræmmende for de danske modstandere.

- Vi arbejder med at få firekæden til at gå op med, at han stadig kan spille med den der frigjorthed. Det kan godt være, at han starter længere tilbage i vores spil, men han skal stadigvæk støtte, siger Kasper Hjulmand.

- Derfor havde vi Højbjerg liggende derovre, hvor han er fantastisk til at starte spillet og at backe op, så vi hele tiden har lidt opbakning og spil inde i banen, så Mæhle kan komme afsted, for han er altså en rigtig, rigtig god angrebsspiller.

- Vi havde en venstreside, hvor Jobbe (Jesper Lindstrøm red.) kunne gå ind i banen og Mæhle kunne komme flyvende i anden geled. Vi skal stadig have de situationer til at sidde endnu bedre, for det bliver svært at håndtere så, slutter Danmarks succesrige landstræner Kasper Hjulmand.

Joakim Mæhle, Kasper Hjulmand og Danmark har kvalificeret sig til det kommende VM, der starter i november senere i år og spilles i Qatar.