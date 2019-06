Kasper Kusk bombede i opvisningskamp

FODBOLD: Fredag vandt AaB hele 13-0 over Thorup-Klim i en opvisningskamp. Her stod især Kasper Kusk for en stor del af målene. Fire gange nettede kantspilleren, selvom han kun spillede en enkelt halvleg.

Det skriver AaB på deres hjemmeside.

I kampen scorede Tom van Weert og Malthe Højholt to mål, mens en håndfuld AaB'ere kom på scoringstavlen med et enkelt mål. Rasmus Thellufsen, Magnus Christensen, Mikkel Kaufmann, Søren Tengstedt og Frederik Børsting bidrog også.

Lørdag spiller AaB endnu en opvisningskamp, når de gæster Veddum.