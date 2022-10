Kasper Kusk er taknemmelig for ny rolle i Silkeborg

På sidste dag i sommerens transfervindue skiftede Kasper Kusk til Silkeborg IF fra AaB. Den 30-årige kantspiller er gået direkte ind på holdet fra Søhøjlandet og har fået spilletid i samtlige kampe siden.

Søndag scorede han sit første superligamål for Silkeborg i hjemmesejren på 2-1 over Horsens. Og Kusk er forbløffet over, hvor let det har været at falde til på holdet.

- Det er gået bedre, end jeg nogensinde havde turdet at drømme om.

- Det har været sindssygt nemt at falde ind på holdet, og jeg passer godt ind i den måde, som vi gerne vil spille fodbold på.

- Jeg er taknemmelig, og det er bare fedt at være en del af, siger Kusk.

I træner Kent Nielsens øjne har Kasper Kusk løftet Silkeborg offensive niveau.

- Det er ofte Kusk, der sætter tingene i gang, og han bliver bedre og bedre for os.

- Han giver noget fart og hurtighed i spillet. Han er energisk, og han spiller en masse hurtige afleveringer og tager hurtige ryk, siger Kent Nielsen.

De gode takter fra Kasper Kusk kommer dog ikke som nogen overraskelse for træneren, der er overbevist om, at den nye mand kan blive endnu bedre.

- Jeg er på ingen måde overrasket over, at han har formået at spille sig så godt ind på holdet. Vi havde en klar forventning om, at han ville blive en markant spiller for os, da vi hentede ham.

- Han laver stadig en del fejl, men det skal ikke overskygge det faktum, at han samtidig leverer en masse gode ting, siger Kent Nielsen.

Silkeborg-anfører Nicklas Helenius fortæller, at han har et rigtig godt forhold til Kasper Kusk, og derfor har det været nemt for ham at vænne sig til at have Kusk som ny medspiller på holdet.

- Kusk og jeg kender hinanden rigtig godt, eftersom vi har spillet sammen i AaB, siden vi var 13 år gamle.

- Vi kender hinandens løbe- og spillemønstre, så jeg er ikke overrasket over, at vores samarbejde ser fint ud.

- Vi er gode sammen, men jeg er sikker på, at det nok skal blive endnu bedre. Han passer rigtig godt ind i vores måde at spille fodbold på, selv om han måske får lidt skældud for sin defensive indsats, siger Helenius.

Kasper Kusk har indtil videre leveret to mål og to assists i syv kampe fordelt på Superligaen, pokalturneringen og Conference League.

