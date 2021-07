Kasper Kusk: Vi har niveau til top-seks

FODBOLD:Kasper Kusk har lignet en mand, der havde udsigt til en plads på bænken bedømt ud fra træningskampene, men Martí Cifuentes er en mand, der holder af at blande kortene, så ikke bare modstanderne har svært ved at blive klog på startopstillingen.

- Jeg vidste faktisk ikke, at jeg skulle starte inde før en time inden kampen. Jeg tror måske, at han har byttet lidt rundt på det efter lørdagens træning, så det er lidt specielt. Det virker dog meget godt, for folk bliver vildt tændte, siger Kasper Kusk.

- Det var fedt at være tilbage i turneringskamp. Nu har vi spillet en masse træningskampe, og det har været lidt halvkedeligt. Det var også skønt at se den præstation, som vi leverede. Det var helt fortjent, at vi fik et point herinde.

Han var placeret i front sammen med Rufo med klar assistance fra Louka Prip. Den trio gjorde det samlet set meget godt, selvom Kusk også ser forbedringsmuligheder.

- Det fungerede egentligt udmærket. Vi fik måske ikke helt holdt fast i bolden, men vi var farlige på de omstillinger, der var, og da kampen åbnede mere op i anden halvleg, fik vi også skabt noget mere. Med lidt mere held kunne vi sagtens have scoret mere, siger Kasper Kusk, der ganske rigtigt var mere synlig i anden halvleg.

Blandt andet scorede han et mål, der skabte stilhed i Parken - måske lige bortset fra de par pladser, der var besat af Kasper Kusks familie.

- Det var nok kun min kæreste og min datter, der jublede herinde, da jeg scorede, konstaterer den elegante teknikker.

- Det var dejligt at åbne sæsonen på den måde. Det var et vigtigt tidspunkt, vi fik udlignet på. Det var en spand kold vand i hovedet, at vi kom bagud så hurtigt i anden halvleg, så fik vi slået godt tilbage, siger Kasper Kusk.

Han ser klare forbedringer i AaB-spillet i forlængelse af en lovende slutning på sidste sæson, der gav et par sejre og et uafgjort resultat i Aarhus mod AGF. Kasper Kusk er ikke i tvivl om, hvor AaB hører til i forhold til de takter, der er vist på det seneste.

- Vi har set gode ud i lang tid. Måske er vi ikke FCK og FC Midtjylland-niveau endnu, men vi ligger i laget lige under. Det viste vi i slutningen af sidste sæson, og hvis vi kan fortsætte den udvikling, så skal vi nok komme i top seks, siger Kasper Kusk.

Spørgsmålet er, om AaB skal satse på Kasper Kusk, som en potentiel topscorer i denne sæson.

- Det ved jeg nu ikke. Det er ved at være lidt tid siden, at jeg har scoret mange mål i en enkelt sæson, men jeg vil da gerne hjælpe så meget som muligt, så jeg håber da på at få scoret nogle mål, siger Kasper Kusk.