Kasper Kusk viste sig frem på Malta - trods klart AaB-nederlag

FODBOLD:Som en af få spillere fik Kasper Kusk 45 minutter i benene, da AaB's superligahold tirsdag aften tabte 0-3 til tjekkiske Sigma Olomouc på Malta.

Han var første halvlegs offensive lyspunkt hos aalborgenserne, der startede kampen bedst og kom frem til et par artige chancer. Kusk brændte den største, da Anosike Ementa lagde bolden perfekt til rette med hælen.

- Jeg var lige ved at komme helt igennem til scoring et par gange og synes, at jeg hjalp holdet med at holde godt fast i bolden. Så for mig personligt var det da en fin kamp, men den endte lidt som noget rod på grund af de mange udskiftninger, siger Kasper Kusk.

Se højdepunkterne fra kampen mod Sigma Olomouc herunder:

Fra trænerbænken så Rasmus Würtz også holdets kreatør vise sig fint frem og bekræfte den fine form, han indtil videre har vist på holdets træningslejr.

- Jeg synes, at vi fik lagt et godt tryk på dem i de første 20 minutter, og det var Kasper en stor del af. Når han er på bolden, kan der altid ske noget, og det var også den fornemmelse, man sad med i starten af kampen. Han fandt nogle gode rum og kom meget på bolden, lyder roserne, inden der lige kommer et par enkelte dryp malurt.

- Da vi som hold begyndte at falde ud af kampen, kunne jeg godt have tænkt mig, at Kasper havde været mere synlig, tilføjer AaB-træneren.

