Kasper P: Vi passer godt sammen

FODBOLD: AaB fik en fremragende start på sæsonen, da holdet udspillede de forsvarende mestre fra FC København i anden halvleg og fik et fortjent point ud af anstrengelserne på landets sværeste udebane.

Søndag venter en anden kamp, når SønderjyskE kommer på besøg på Aalborg Portland Park - en kamp, hvor AaB må påtage sig favoritværdigheden.

- Det er klart, at vi skal anses som favoritter ovenpå den præstation, vi leverede i sidste uge i Parken. Og det er en præstation, som vi meget gerne vil følge op på med en sejr, for ellers var den jo lige pludselig ikke så meget værd, siger forsvarsspilleren Kasper Pedersen.

- Men vi fik bevist, at vi er et rigtig godt hold. Der er kommet nogle virkeligt gode spillere ind, og jeg synes, at vi har præsteret godt op til sæsonen også. Kigger man på forsvaret, så synes jeg, man må sige, at de to spillere, der er kommet ind, virkelig har bevist, at de kan give os et løft, siger han.

De to omtalte spillere er backen Kristoffer Pallesen og midterforsvareren Jores Okore. Kasper Pedersen ser ud til at have vundet pladsen som makkeren til Okore i midten, da han både spillede i sæsonpremieren, og også startede inde i de sidste testkampe - selvom det var konkurrenten Jakob Blåbjerg, der som indskifter scorede det udlignende mål i Parken.

- Det er jo mit mål. Jeg er her i AaB for at spille, og sådan har det jo egentlig også været hele vejen igennem min karriere, siden jeg for alvor kom ind på førsteholdet - hvis man lige ser bort fra det sidste halve år, hvor jeg sad ude nogle gange. Men jeg er glad for at spille sammen med Jores. Egentlig synes jeg, at vi på nogle punkter minder om hinanden. Vi er ikke de største fyre på banen, men vi har alligevel noget fysik, og vi er ikke nemme at vifte væk, siger Kasper Pedersen.

: - Og så er han en spiller, der er god at spille ved siden af. Han har allerede vist, at han er en leder, der tager noget ansvar. Han er simpelthen god, siger Kasper Pedersen.