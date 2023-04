Katastrofal afslutning gav Aalborg Håndbold sløj slutspilsstart

ESBJERG:Aalborg Håndbold fik fredag aften en skæv start på slutspillet, da de på udebane mod Ribe-Esbjerg måtte nøjes med uafgjort 33-33.

Det lignede ellers længe, at nordjyderne var i fuld kontrol. De førte 33-27, da der blot resterede tre et halvt minut på uret i Blue Water Dokken i Esbjerg. Men siden gik alt ganske enkelt galt i en total nedsmeltning, og så kunne vestjyderne lave et episk comeback og udligne i sidste sekund.

Trods pointtabet fører Aalborg Håndbold deres pulje med tre point - ét mere end Skjern, der indledte med at dele i porten mod Kolding.

Ribe-Esbjerg - Aalborg Håndbold 33-33 Håndbold, HTH Herreligaen, slutspil

Stillinger undervejs: 3-3, 4-8, 9-10, 11-15, (15-18), 19-21, 21-26, 24-30, 27-33

Topscorere, Ribe-Esbjerg: Andreas Søgaard 6, Mathias Jørgensen 6

Mål, Aalborg: Mads Hoxer 5, Buster Juul 5, Aron Palmarsson 5, Kristian Bjørnsen 5, René Antonsen 5, Felix Claar 4, Victor Kløve 3, Benjamin Jakobsen 1

Udvisninger: Ribe-Esbjerg 3, Aalborg 1

Dommere: Nicklas Mark Pedersen og Nichlas Nygaard

Tilskuere: 1548 VIS MERE

I perioder af fredagens kamp var aalborgensernes spil ellers ganske opløftende, og det var stort set alle spillere, der bød ind på måltavlen - som et bevis på holdets bredde. Lidt for mange udsving undervejs havde dog den konsekvens, at vestjyderne aldrig helt mistede håbet om at komme tilbage. De burde bare aldrig have fået muligheden.

Aron Palmarsson startede inde i angrebet for Aalborg Håndbold og gjorde dermed comeback efter knap en måneds skadespause. Islændingen spillede det første kvarter og var med to scoringer og en assist med til at sikre nordjyderne en indledende føring på 8-4.

Et par tekniske fejl og stolpeskud gav dog hurtigt vestjyderne kontakt igen, så Stefan Madsens tropper blot førte 9-8 efter 20 minutter. Det fik cheftræneren til at tage en timeout, og effekten var mærkbar.

Buster Juul blev delt topscorer for Aalborg Håndbold med fem mål. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Victor Kløve og Benjamin Jakobsen kom ind i angrebet og huggede straks til, og så trak Aalborg Håndbold fra igen til 14-10, men siden stod Ribe-Esbjerg fint fast og fik i sidste sekund reduceret gæsternes pauseføring til 18-15.

Fra anden halvlegs start var Aron Palmarsson tilbage på banen, og han sørgede hurtigt for Aalborg Håndbolds hidtil største føring på 20-15.

Stabiliteten var dog ikke aalborgensernes vartegn fredag aften i Esbjerg. Et par nye tekniske fejl og en stor afbrænder senere, og så var føringen pludselig kun på 21-19.

Ingen af de to holds målmænd kan kaldes levende plankeværk i kampen, men pludselig hev Mikael Aggefors tre hurtige parader op af lommen, og så var der igen aalborgensisk luft på måltavlen ved 24-19. Ikke mindst takket være den nybagte far, Buster Juul, der havde taget skarpheden med sig fra barselsstuen.

Med et kvarter tilbage kom gæsterne for første gang i kampen foran med seks mål - 29-23. Men det var som sagt ikke nok - heller ikke selvom den føring holdt helt frem til slutfasen. I den sidste ende tog både spillere og trænerstab for let på tingene, og det blev de straffet hårdt for.

Martin Larsen kom på banen til slut, da Aalborg Håndbold formentlig troede, at kampen var afgjort. Det troede vel selv hjemmeholdet. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I de sidste minutter af kampen blev det til et længe ventet comeback til Martin Larsen - 16 måneder efter, at han løb ind i karrierens tredje korsbåndsskade. Men de fleste vil huske kampen for, hvordan det på forunderlig vis lykkedes Aalborg Håndbold at smide en stor føring væk på ingen tid. Et temmelige bekymrende tegn forud for den resterende del af sæsonen, selvom pointtabet ikke i sig selv er katastrofalt.

Aalborg Håndbold får allerede på mandag mulighed for at rejse sig, når de i anden runde af slutspillet tager imod KIF Kolding hjemme i Sparekassen Danmark Arena.