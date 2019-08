Katastrofal anden halvleg kostede dyrt for Mors-Thy

HÅNDBOLD: Mors-Thy Håndbold spillede 30 virkeligt gode minutter og 30 virkeligt dårlige minutter, men da hjemmeholdet fra TTH Holstebro var langt bedre efter pausen, så endte sæsonpremieren med et nederlag for Søren Hansens tropper, da TTH vandt med 31-26.

Bare tre mål scorede Mors-Thy Håndbold på det første kvarter af anden halvleg, og så var en lige kamp ændret til en komfortabel føring for hjemmeholdet.

Kampen blev spillet i et ekstremt højt tempo, og det var med Mors-Thy Håndbold i teten fra start.

Søren Pedersen kom godt i gang i målet med fire redninger inden for de første fem minutter, og i offensiven stemplede Erik Toft også ind fra sæsonstart med nogle hurtige scoringer, så Mors-Thy hurtigt bragte sig foran med 5-2.

TTH Holstebro havde dog en evne til hele tiden at finde på nye våben i offensiven. Jonas Porup lagde for med de fire første mål, derefter tog Christoffer Cichosz over på stregen med fire scoringer, inden Magnus Bramming og Allan Damgaard også meldte sig ind.

Mors-Thy havde dog hele tiden overhånden, og foruden Erik Toft var det især fløjspillerne Søren Nørgaard - især skarp på straffekast - og Lasse Pedersen, der meldte sig.

Første halvleg blev en kattens leg med musen. Mors-Thy bragte sig foran med tre, TTH kom tilbage,og så begyndte cirklen forfra.

I hvert fald indtil fem minutter før pausen, hvor hjemmeholdet tog en føring på to mål, inden Mors-Thy så fik udlignet kort før pausefløjtet, da Marcus Dahlins venstrehånd lynede for første gang til 16-16.

Anden halvleg startede dog forfærdeligt for Mors-Thy, der slet ikke virkede klar. Boldtab på boldtab gav nemme kontramål til hjemmeholdet, og efter fire minutter var hjemmeholdet foran med 20-16. Og holdet fik slet ikke udnyttet, at hjemmeholdet ellers fik to udvisninger i de første 10 minutter.

Samtidig var Simon Gade kommet ind med nogle vigtige redninger, i stedet for Sebastian Frandsen, der ikke fik fat i meget i første halvleg.

Hos Mors-Thy kom Nicklas Nielsen ind i buret og fik også fat i en del, men Mors-Thys angrebsspil var gået helt og aldeles i stå, og med 10 minutter igen førte hjemmeholdet med 26-21.

Det eneste, der fungerede var bagspiller Jens Dolberg, der havde scoet et mål inden pausen, men virkelig gik amok i anden halvleg, hvor det blev til yderligere fem fuldtræffere, og han gav et lille håb med reducringen til 24-28 med fem minutter igen.

Men tættere på kom morsingboerne aldrig i opgøret.