Katastrofalt: Vendsyssel mødte slet ikke op til nøglekamp

Vendsyssel FF kunne lørdag have distanceret AC Horsens i kampen om en placering i den bedste halvdel af NordicBet Ligaen, men det var de ikke i nærheden af. En fuldstændig katastrofal første time kostede enhver chance for point.

Horsens vandt såre fortjent 3-1 på hjemmebane og overhaler i stedet vendelboerne, der ryger ned på syvendepladsen i tabellen.

AC Horsens - Vendsyssel FF 3-1 Fodbold, NordicBet Liga (1. div)

Mål: 1-0 Anders K. Jacobsen (25. minut), 2-0 Anders K. Jacobsen (44.), 3-0 Elijah Just (50.), 3-1 Lasse Steffensen (77. minut)

Advarsler: Aron Sigurdarson, ACH (22.), Marinus Larsen, ACH (58.)

Opstilling, VFF (4-3-3): Marcus Bundgaard - Baptiste Rolland (Mattias Jakobsen, 46.), Mads Greve (Terence Baya, 33.), Omar Jebali, Mathias Haaarup (Kasper Lunding, 65.) - Oskar Øhlenschlaeger (Gustav Dahl, 78.), Ayo Simon Okosun, Carl Lange - Lucas Jensen, Lasse Steffensen, Marcus Hannesbo (Oscar Buch, 46.)

Dommer: Sebastian Friis Aagerup

Tilskuere: 1522 VIS MERE

Vendelboernes defensive spil var helt til rotterne, og det udnyttede Anders K. Jacobsen til efter knap 25 minutters spil at bringe Horsens foran 1-0 på en af de mange omstillinger, de uforstyrret fik lov at køre.

Det blev endnu værre, da veteranen Mads Greve kort efter måtte lade sig udskifte med en skade. Afløseren Terrence Baya var en katastrofe og agerede tilskuer, da Anders K. Jakobsen atter slog til og sendte hjemmeholdet til pause med en 2-0-føring.

En tydeligt utilfreds cheftræner, Henrik Pedersen, skiftede to mand i pausen, men effekten udeblev hos Vendsyssel. De blev flere gange holdt for nar af en sprudlende Elijah Just, der kunne øge til 3-0 kort inde i anden halvleg - igen med Terence Baya som tilskuer. Havde det ikke været for Marcus Bundgaard i målet, kunne det være blevet tenniscifre i Horsens' favør.

Vendsyssel FF mødte reelt først op til kampen efter en times spil, og de fik også reduceret i det 77. minut, da Carl Lange servicerede topscorer Lasse Steffensens pandebrask. Siden fik Carl Lange selv et gigantisk tilbud for at reducere yderligere, men han sparkede forbi mål, og det store comeback udeblev.