Kaufmann og Kusk blev helte i stort AaB-comeback

FODBOLD:Et forrygende comeback sikrede AaB tre point for anden uge i træk, da holdet vendte 0-1 til 3-1 i de sidste 10 minutter på udebane mod SønderjyskE.

Mikkel Kaufmann og Kasper Kusk scorede i slutningen af kampen, da AaB igen kravlede op i 3F Superligaens top seks.

Kampens første store tilbud tilfaldt Patrick Kristensen efter knap 20 minutters spil. Backen havde afløst en skadet Jakob Ahlmann til opgøret, og han fandt vej frem til et godt indlæg fra en igen velspillende Kristoffer Pallesen, men tæt under mål kunne han ikke dirigere bolden forbi Sebastian Mielitz.

Kort efter havde SønderjyskE et langskudsforsøg ved anfører Johan Absalonsen, der i samme øjeblik pådrog sig en fiberskade, så han måtte udgå.

Hjemmeholdet tog så føringen fem minutter senere. Et helt perfekt indlæg fra Alexander Bah fandt vej ind mellem AaB's to midterforsvarere efter 25 minutter, og her dukkede Mart Lieder op med en sikker scoring. Og så var egentlig slut med tilbuddene inden pausen, men i anden halvleg kom der væsentligt mere gang i sagerne.

Rilwan Hassan var første mand på færde, da han trak ind fra højresiden og sendte et langskud af sted, der havde direkte kurs mod det fjerne hjørne, men på nærmest magisk vis fik Jacob Rinne en lab på og dirigerede bolden til hjørnespark.

Også AaB blev ramt af skader. I første halvleg måtte Patrick Kristensen udgå til fordel for Kasper Kusk, mens Lucas Andersen blev udskiftet i pausen, hvor Oliver Abildgaard kom ind.

Kasper Kusk var meget i vælten i de følgende minutter, men ind ville bolden ikke. Først fik han en kæmpechance tæt under mål, da et afrettet skud fra Patrick Olsen endte foran kantspilleren helt inde i det lille felt, men han fik slet ikke kontrol på afslutningen, der røg i kredsløb omkring Haderslev.

Kort efter kom AaB igen igennem i højresiden, hvor Kristoffer Pallesen lagde bolden lige ind i pandebrasken på en fremstormende Kusk, men han headede forbi den fjerne opstander.

I den modsatte ende var Rilwan Hassen igen tæt på, da han gik til baglinjen og lagde et drilsk ndlæg, der snød Jacob Rinne, men heldgivis for AaB-keeperen tog bolden den fjerne opstander.

Men 10 minutter før tid fik AaB endelig forløsningen. Kasper Kusk lagde et indlæg til feltets bagerste område, og her dukkede Mikkel Kaufmann op, og med et perfekt hovedstød dirigerede han bolden lige uden for Sebastian Mielitz' rækkevidde og ind fladt ved den fjerne opstander. Et meget veludført og svært hovedstød.

Chancerne fortsatte. Den indskiftede Artem Dovbyk var tæt på med seks minutter igen med en god soloaktion, men hans flade inderside gik lige forbi stolpen.

Og så blev det helt hektisk. Først fik indskiftede Søren Tengstedt sat gang i et flot kontraangreb, hvor Kasper Kusk satte to mand af, men til allersidst fik Mielitz reddet med en fodparade.

Kort efter var det Kusk og norske Iver Fossum, der flot kombinerede sig igennem i højresiden. Kusk blev nedlagt på kanten af feltet, men spillet fortsatte, og så kom Mielitz for sent i et indgreb mod Kaufmann - straffe til AaB.

Det omsatte Kasper Kusk usvigeligt sikkert op i nettaget. Og så endte den bænkede kantspiller med at blive helten. I overtiden blev det så også til 3-1. Mikkel Kaufmann tog bolden fra midten og scorede sikkert.