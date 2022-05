Kendelserne gik imod Jammerbugt: - Vi havde for mange følelser

FODBOLD:Det gik hedt for sig, da Jammerbugt FC og HB Køge mødtes på Jetsmark Stadion søndag. Der var således en tirade af tilråb, diskussioner og hårde tacklinger de to mandskaber imellem.

Det hele kulminerede, da Ismael Sibidé fik en direkte udvisning for en sen tackling, hvilket fik spillere fra begge lejre i kog. Det var således ikke en populær mand på fløjten, da Niels Heer dirigerede kampens gang.

- Jeg føler, at dommeren kommer skidt ud til kampen og har nogle dårlige kendelser. Der er en masse dårlig kommunikation. Han virker lidt rystet, og det var ikke i orden, synes jeg, fortæller Nicolai Vinter Christensen, der passede Jammerbugts mål i Pape Ndiayes fravær.

Selvom Jammerbugt-bænken i flere anledninger kom på tværs med både dommer Niels Heer og HB Køges trænerbænk med Daniel Agger i front, var det en rolig cheftræner for hjemmeholdet, der efterfølgende måtte sluge nederlaget på 0-3.

- Jeg vil ikke tale om dommere. Nogle gange sker der nogle mystiske ting, men det må man acceptere. Jeg var henne ved dommeren efter kampen og undskylde for, at vi havde for mange følelser med. Man må bare acceptere, hvad der sker, lyder det fra Nabil Trabelsi.

Der blev givet fem gule kort samt den direkte udvisning i opgøret.

Køge var bedste hold

Den tyske cheftræner anerkendte dermed også det mandskab, der vandt og nu indtager den bedste placering i nedrykningsspillet i 1. division.

- Køge spiller godt, og vi gav vores bedste. De var det bedste hold, og det må vi acceptere og komme videre, siger han.

- Der er 12 spillere, som har været sammen her i tre måneder, og på kort tid har der været en god udvikling. Med mere tid kunne vi gøre det bedre, men lige nu er jeg glad for, hvordan holdet gør det, tilføjer Nabelski.

Den unge reservemålmand, der har været i klubben siden sommeren, kan således også se en udvikling på mandskabet.

- Vi skulle bare have smadret mere igennem og været lidt hårdere. Vi skulle køre på, som vi gjorde mod Vendsyssel, hvor vi skabte nogle chancer. Efter vi er begyndt at spille mere fremad, ser det bedre ud, så vi skal bare blive ved med at arbejde hårdt, og så skal det nok gå, siger Nicolai Vinter Christensen, der spillede U19 for AaB inden sit skifte til Jammerbugt.

Konkurrencen øges

Den 20-årige målmand var blevet valgt til en startplads, eftersom Pape Ndiaye havde pådraget sig en skade i seneste divisionskamp. Dermed fik den tidligere AaB- og Hobro-ungdomsspiller sin debut i 1. division for Jammerbugt.

Han satser således på, at det ikke bliver sidste gang, at han vogter buret i landets næstbedste række. Kampen mod senegaleseren, der indtil videre har været førstemålmand i indeværende sæson, tager nemlig til.

- Jeg føler, at jeg spiser mig tættere og tættere på ham hver dag, og så har vi en sund og rask konkurrence, siger Nicolai Vinter Christensen.

- Jeg synes, at kampen starter lidt kaotisk, og der kommer mange lange bolde og svære bolde nedad. Det går stille og roligt. Det var en fin nok debut, men det kunne være bedre, tilføjer han.

Jammerbugt FC har nu fem point op for at vriste sig fri af nedrykningspladserne i Nordicbet Ligaen.