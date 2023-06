Kevin droppede studenterkørsel: Drømmer om at blive professionel

AALBORG:Prioriteterne er krystalklare for 19-årige Kevin Biehl, der kører for det lokale cykelhold Team Aalborg - Sparekassen Danmark.

Han er netop blevet student fra STX, men der har ikke været tid til at komme ud at fejre det på ladet af en lastvogn, som klassekammeraterne ellers har gjort flittigt i de forgangne dage.

For Kevin Biehl er der noget andet end studenterkørsel og ugelang fejring af studenterhuen, der fylder.

- Jeg blev student i tirsdags, så det har jeg også fokuseret lidt på. Jeg har ikke været med ude at køre studenterkørsel, men jeg kan være med i morgen (mandag). Jeg har lige holdt lidt igen, og så er det først mandag, at det går løs for mit vedkommende, siger Kevin Biehl, der fik skrevet et flot 10-tal i huen efter at have afsluttet med oldtidskundskab.

Han var med torsdag, da der blev kørt DM i enkeltstart, og han var atter at finde på de aalborgensiske veje, da linjeløbet blev kørt søndag. For nogle ville det sikkert være en svær beslutning, om man skulle gå all in på at fejre tre års slid på gymnasiet, eller om DM-ugen skulle prioriteres, men for Kevin Biehl har det ikke været svært at vælge.

- Det har helt klart været DM, jeg ville prioritere. Jeg har rimelig store ambitioner om, at jeg gerne vil op at være professionel cykelrytter, så det har helt klart været DM, jeg har valgt at fokusere på, siger U23-landsholdsrytteren.

Han er blot 19 år, men talentet er indlysende, og sammen med Team Aalborg - Sparekassen Danmark har Kevin Biehl gang i en flot sæson. Det satte han en tyk streg under, da han sluttede som nummer 35 i et meget stærkt felt.

- Vi er et af de mindre hold, så det er fint nok for mig at slutte 35 til et DM. Mit mål var at gennemføre løbet. Jeg blev fanget bag et styrt og kunne køre med feltet hjem. Jeg var træt til sidst.

- Det var sindssygt varmt. Det gjaldt bare om at få en masse vand ud over sig, så temperaturen kunne holdes lidt nede, siger Kevin Biehl.

Normalt er et DCU-hold som Team Aalborg - Sparekassen Danmark ikke vant til at køre den slags distancer, som der blev kørt ved søndagens DM-løb. Her var rytterne ude på 211 kilometer.

- Der var lige 80 ekstra kilometer til dagens løb. Jeg tænkte, der var lang vej hjem, da vi ramte 150 kilometer og der stadig manglede 60 kilometer. Det hjalp dog lidt, at vi kørte nogle omgange, for så kunne jeg ligesom tælle ned på den måde. Det er virkelig en fed måde at slutte det af på. De her omgange var en fed udfordring, siger Kevin Biehl.

Han kan som sagt få lov til at fejre sin studenterhue mandag, når der er studenterkørsel med klassekammeraterne, men Team Aalborg - Sparekassen Danmark-rytteren kan se frem til en travl sommer. Der er både flere løb i Danmark og ikke mindst udlandet, der venter lige rundt om hjørnet.