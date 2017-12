Kevin Magnussen: Ikke plads til venskaber i Formel 1

MOTORSPORT: Racerkøreren Kevin Magnussen (Haas) var indblandet i flere sammenstød med konkurrenterne både på og uden for Formel 1-banerne i sidste sæson.

Danskeren har fået ry for at være lidt af en "bad boy" og er ikke lige populær alle steder i feltet, men det tager han sig ikke af.

- Nej - det påvirker mig ikke. Overhovedet. Jeg kører ikke Formel 1 for at få venner i feltet, siger han i et interview med BT.

- Det er tydeligt, at der har været kørere, der har været utilfredse med mig. Men det betyder ikke så meget, når jeg ikke har fået en straf.

- Så må det betyde, at jeg ikke er så slem, siger Kevin Magnussen.

Han foretrækker at holde sig for sig selv i forberedelsesfasen til løbene, hvor nogle af de øvrige kørere småsnakker med hinanden.

- Jeg har aldrig været typen, der snakkede særlig meget med de andre.

- Jeg kan bare ikke lide at have et særligt forhold til de andre kørere. Det føles upassende. En time senere skal jeg jo give mig 100 procent imod dem ude på banen.

- Hvis jeg blev gode venner med nogle af de andre kørere, ville det føles akavet at køre race mod dem, siger Magnussen.

Han scorede 19 point i sidste sæson. Også 2018 er han på kontrakt med Haas-teamet.

