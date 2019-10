KIF Kolding tog sæsonens første sejr på Mors

HÅNDBOLD:Søndag eftermiddag tog KIF Kolding første sejr i den indeværende sæson. De vandt 32-28 over Mors-Thy Håndbold på Mors.

Kampen var præget af fysiske dueller og var aldrig lukket før de sidste minutter. Men gæsterne tog begge point, da nordvestjyderne ikke formåede at eksekvere i overtalssituationer eller skabe større perioder med spilovertag.

Mors-Thy fik en dårlig start på kampen og missede flere defensiver markeringer gennem de første 10 minutter. Det gav gæsterne et tidligt forspring.

Især playmaker Chris Jørgensen straffede flere gange hjemmeholdet, når indgrebene på stregen blev for sløsede. Til gengæld stod KIF Kolding kompakt, når nordvestjyderne var på bolden.

Halvvejs gennem første halvleg formåede Mors-Thy at komme bedre ind i spillet. Nicklas Graugaard blev sat ind på mål i stedet for Søren Pedersen, hvilket gav en kende bedre stabilitet frem mod pausen

Teenageren Mads Hoxer kom også ind og gav et ekstra skub på højre back, hvilket var medvirkende til stillingen 12-15 i pausen.

Anden halvlegs start bar især præg af, at KIF Kolding kastede sig ind i flere advarsler. Det åbnede for mere dominans fra Mors-Thy, men hjemmeholdet formåede ikke at udnytte mulighederne.

Derimod udbyggede gæsterne føringen. Med flere fejlafleveringer åbnede Mors-Thy op for kontraangreb, hvilket KIF Kolding høstede frugterne af.

Mod slutningen formåede hjemmeholdet dog at holde spænding i opgøret. Flere gode redninger fra Søren Pedersen i mål var medvirkende til, at gæsterne kun var foran med tre mål, da der manglede fem minutter af kampen.

Mors-Thy formåede dog aldrig at komme tættere på sejren end det. Dermed tog KIF Kolding de to point og forlader dermed sidstepladsen i Primo Tours Ligaen.