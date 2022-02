Sportsstjerne i Aalborg frygter for hustru og børn i Ukraine: - Du forventer jo ikke, at der udbryder krig

AALBORG:Forestil dig, at du sidder i et fremmed land. Langt væk fra din familie, der lige nu er fanget i en potentiel krigszone. Det er virkeligheden for en af de største personligheder på den aalborgensiske sportsscene.

- Min hustru troede ikke, at det kunne komme så vidt. Vi var begge ret sikre på, at det ikke vil nå til det her punkt, hvor det er nået til nu. Du forventer jo ikke, at der udbryder krig. Det her er 2022. I løbet af torsdagen måtte hun og mine to sønner søge ned i et beskyttelsesrum to gange.

Ordene kommer fra russiske Kirill Kabanov. Af ishockeykendere bredt anerkendt som en af de bedste spillere i den danske liga, men det er sekundært for ham i disse dage. Lige nu går alle tanker i retning af Ukraine, hvor hans kone Vika befinder sig sammen med parrets to sønner på henholdsvis tre og seks år.

- Jeg har ikke ord for de følelser, der løber gennem mig. Jeg sidder jo bare her i Aalborg og kan ikke gøre ret meget for dem lige nu. Det er frygteligt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at mine børn - og børn i det hele taget ikke burde opleve at søge ned i et beskyttelsesrum, fordi der krig rundt om dem, siger en tydeligt påvirket Kirill Kabanov.

Kirill Kabanov har i to omgange spillet for Aalborg Pirates, som han også skal spille kamp for fredag aften. Arkivfoto: Torben Hansen

Flere gange under interviewet skal den russiske Aalborg Pirates-spiller have en pause for at samle sig om de næste ord. Selv gennem en telefon er det tydeligt, at det er en situation, der påvirker ham.

- Det er nogle hårde dage. Jeg forsøger at være mest muligt i kontakt med min familie, og internetforbindelsen er god nok, men det er bare svært, når jeg ved, at de sidder i Ukraine. Det hele er forfærdeligt, for jeg frygter virkelig, at der skal ske dem eller andre af mine familiemedlemmer noget, siger Kirill Kabanov.

Nok er hans pas russisk, men i disse dage er tanker og sympati rettet mod de mange venner og familiemedlemmer i Ukraine.

- Jeg er selv en stolt russer, og min kone er en stolt ukrainer. Faktisk er jeg mere ukrainsk og min kone mere russisk, når vi kigger på vores stamtræ. Jeg har en ukrainsk bedstemor, og mine kones forældre er russere, men hun er født og opvokset i Ukraine og føler sig derfor som en ukrainer. Jeg har selv boet otte år i Ukraine, så det hele er meget følelsesladet for os lige nu, forklarer Kirill Kabanov.

Den kompleksitet, der omgiver Kirill Kabanovs familieophav er ikke et særsyn på de kanter, og derfor er det heller ikke så ligetil at dele russere og ukrainere op i hver sin lejr.

- Jeg ved, at de fleste russere ikke ønsker krig. Det er sådan set lige meget, om du er russer eller en helt anden nationalitet. Man ønsker jo aldrig, at det skal ende i krig. Jeg havde virkelig også troet på, at diplomatiet ville sejre, så jeg var rystet, da jeg fandt ud af, at det er endt med en væbnet handling, siger Kirill Kabanov.

- Det her er skørt og tragisk på samme tid. Det er helt skørt, at vi i 2022 skal have sådan en krig. Det er under 100 år siden, at mine russiske og ukrainske forfædre sammen kæmpede for at få Tyskland ud af Ukraine, og nu er de to lande i krig. Det er bare ikke rigtigt, siger Kirill Kabanov.

Smuk gestus

Fredag aften skal han efter planen skøjte rundt i Frederikshavn for at spille nordjysk ishockeyderby, når Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks tørner sammen. Her skal Kirill Kabanov nok være fysisk tilstede, men det kan godt være, at tankerne er et helt andet sted.

- Det er jo mit job, og det skal jeg passe. Derfor er jeg også på isen, når vi skal spille, siger Kabanov.

Det er kutyme, at Aalborg Pirates' spillere har sit lands flag med på spillertrøjen. Det vil sige, at Kirill Kabanov har det russiske flag broderet ind i sin trøje. For fremtiden kommer det til at få selskab.

Kirill Kabanov vil i fremtiden bære både det russiske og ukrainske flag på sin skulder. Arkivfoto: Lars Pauli

- Jeg har bedt klubben om at få det ukrainske flag sat på min trøje ved siden af det russiske flag. Det ønsker jeg, fordi det skal vise, at jeg støtter kampen for fred, og jeg ønsker også det ukrainske flag på min trøje, fordi jeg støtter den ukrainske del af min familie. Ingen ønsker krig. Det er forfærdeligt for mig at se disse to lande i krig. Det er det sidste jeg ønsker. De fleste russere støtter Ukraine. Vi har tætte bånd sammen, så ingen ønsker denne situation, siger Kirill Kabanov.

Den russiske ishockeystjerne har også en bøn til danskerne i forhold til den danske opfattelse af den menige russer.

- Man skal huske på, at de fleste russere er vokset op i eller har taget den moderne verden til sig. Det her er ikke Sovjet. Vi er også oplyst og klar over, hvad der rigtigt og forkert. Det her er i hvert fald forkert. Hvis jeg var politiker, ville jeg bruge min tid på at løse klimaproblemerne eller verdens overbefolkning. Det burde være fokuspunkterne og ikke krig, siger Kirill Kabanov.

Han kan kun bede til, at han får sin familie og venner i Ukraine at se igen i god behold.

- Jeg kan ikke lade være med at tage mig selv i at tænke: What the fuck? Hvad er det her for noget. Det må være et mareridt, som jeg vågner fra.

PÅ et senere tidspunkt håber Kirill Kabanov, at han kan få sin familie til Danmark. Eventuelt ved at køre til Polen og hente dem, hvis de kan komme ud af Ukraine.