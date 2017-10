Kirkevold jagter Messi

FODBOLD: Pål Alexander Kirkevold har været på måltavlen i sine sidste 10 superligakampe for Hobro IK og er dermed rekordindehaver i Superligaen.

Spørgsmålet er, om oprykkerklubbens guldæg kan præstere lige så stabilt fremadrettet, som han hidtil har gjort, og det tror nordmanden selv på, at han kan.

- Jeg føler, at det kan blive ved. Jeg kan tænke lidt, at det er en selvfølge, at jeg scorer mål. Men jeg føler ikke noget pres, og hvis der er en kamp, hvor jeg ikke scorer, så er det også fint. Jeg går bare altid på banen for at lave mål, siger han.

Peter Emmike Rasmussen er oddsansvarlig hos Danske Spil, og han kan fortælle, at kun seks personer har oddset på, at nordmanden skulle blive topscorer inden sæsonstart, og de kan se frem til at få deres penge 150 gange igen, hvis den profeti går i opfyldelse.

Odds på det samme resultat giver nu kun 2,25, og Kirkevold er dermed favorit til titlen.

Peter Emmike Rasmussen tror dog ikke på, at nordmanden fortsat leverer målene som perler på en snor.

- Rekorden på de ni mål har han jo allerede slået med det tiende mod FC Nordsjælland, men hvis han fortsætter de resterende seks kampe i efterårssæsonen, så vil jeg alligevel være mere end almindelig overrasket, siger han.

Kirkevold har stadig langt op til alle tiders rekord, som argentinske Lionel Messi står for med mål i hele 21 kampe i streg i Barcelona- trøjen.