Kirkevold scorede igen, da Hobro besejrede gamle kendinge

FODBOLD:Efter lørdagens 2-5-nederlag til norske Strømsgodset fik Hobro IK torsdag eftermiddag en noget bedre oplevelse at slutte træningslejren i Tyrkiet af med.

Her blev det således 2-0 over 1. divisionsholdet FC Fredericia, der ledes af den tidligere Hobro-træner Jonas Dal og også har de tidligere Hobro-spillere Alexander Nybo, Anders Holvad, Dennis Høegh og Martin Mikkelsen som en del af spillertruppen.

Positivt for Hobro var det også, at norske Pål Alexander Kirkevold ser ud til at være kommet ind i 2020 i topform. Nordmanden scorede til 2-0 mod Fredericia og har dermed scoret fire mål i de første tre testkampe mod Horsens, Strømgodset og altså Fredericia.

Hobros første mål torsdag blev scoret af Simon Jakobsen, der kort før pausen gjorde det til 1-0 og dermed fik scoret sit første mål i Hobro-trøjen siden skiftet fra Silkeborg IF i januar.

Fredag rejser Hobro hjem fra træningslejren i Tyrkiet, og dermed er det på dansk grund, at himmerlændingene spiller den sidste testkamp, når det tirsdag 11. februar gælder et opgør mod Skive fra 1. division.

3F Superligaen sparkes for Hobros vedkommende i gang søndag 16. februar med en udekamp mod SønderjyskE.