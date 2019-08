Kirkevolds vidundermål var ikke nok for Hobro

FODBOLD: På trods af en spektakulær scoring fra Pål Alexander Kirkevold tabte Hobro lørdag for anden gang i denne sæson i 3F Superligaen, da udekampen mod FC Nordsjælland blev tabt 1-2.

Derfor er Hobro placeret på 10. pladsen med otte point efter otte kampe.

Hobro kom under pres straks fra kampens start, og der var end ikke spillet et minut, før målmand Jesper Rask måtte diske op med en fin redning på Mikkel Damsgaards forsøg fra kanten af feltet.

Hobro havde i første halvleg især problemer i højre forsvarsside, hvor Ibrahim Sadiq var en evig plage. Første gang var allerede efter fire minutter, da Sadiq slap igennem, men hans skudforsøg blev blokeret.

Som første halvleg skred frem, kom Hobro bedre med. Gæsterne kom i mange lovende omstillingssituationer, men oftest manglede den sidste aflevering kvalitet.

Derfor var det heller ikke ufortjent, at det var FC Nordsjælland, der kom foran efter 28 minutters spil. Igen blev Hobro-defensiven spillet tynd i højre side, hvorefter bolden havnede midt for mål hos Jacob Steen Christensen, der med en følt afslutning sendte bolden uden for Jesper Rasks rækkevidde.

Bare seks minutter senere fik Hobro dog bragt balance i regnskabet på spektakulær vis. Pål Alexander Kirkevold var kun kommet cirka fem meter ind på FC Nordsjællands banehalvdel, da han spottede, at FC Nordsjælland-målmand Nicolai Larsen var kommet for langt ud af sit mål. Kirkevold tog chancen, og selv om Nicolai Larsen nåede tilbage og fik fingrene på afslutningen, kunne den tidligere AaB-målmand ikke forhindre bolden i at gå i mål.

Så skulle FC Nordsjælland på jagt igen, og bare et par minutter senere burde Ibrahim Sadiq have gjort det til 2-1. Igen brød hjemmeholdet igennem i Hobros højre side, inden Mathias Rasmussen sendte bolden ind i fødderne på Ibrahim Sadiq, der fra nært hold på forunderlig vis sendte bolden forbi mål.

Hobro-forsvaret havde det generelt svært mod de hurtige FC Nordsjælland-angribere, og det blev ikke bedre af, at svenske Anel Ahmedhodzic efter 37 minutters spil måtte trække sig med en skade.

Afløseren Brandon Onkony havde kun været på banen i et minuts tid, da Ibrahim Sadiq igen slap igennem, men Jesper Rask vandt den direkte duel med FC Nordsjælland-angriberen.

Alligevel var Jesper Rask skyldig i, at Hobro gik til pausen nede 1-2. I første halvlegs tillægstid efterlod han en ripost på Magnus Kofod Andersens afslutning, og den bold var Isaac Atanga hurtigst over. Han blev nedlagt af Hobro-målmanden, og kampens dommer Michael Tykgaard pegede korrekt på straffesparkspletten.

Fra 11 meter var Mohammed Kudus sikkerheden selv, og han kunne sikre FC Nordsjælland en velfortjent pauseføring.

Det var også FC Nordsjælland, der fik den første store chance efter pausen. Isaac Atanga og Ibrahim Sadiq var nærmest lige ved at falde over hinanden i iveren efter at komme frem til bolden. Til sidst fik Sadiq afsluttet, men en Hobro-forsvarer kom på tværs og fik blokeret.

Få minutter senere burde Hobro til gengæld have udlignet. En lang fremlægning nåede frem til Rasmus Minor, der var blevet fremme efter et hjørnespark. Hobros vikarierende anfører tog flot bolden ned, men sendte efterfølgende den store chance forbi mål.

Et kvarter før tid fik Hobro endnu en fin mulighed for at udligne. Et indlæg fra højre side fandt Pål Alexander Kirkevold, der i modsætning til ved udligningen til 1-1 denne gang slet ikke fik træf på bolden, så den i stedet gled videre til Mathias Haarup, der sendte sin afslutning et godt stykke forbi mål.

Få øjeblikke senere burde FC Nordsjælland i stedet have lukket og slukket, da Hobro-forsvaret blev fanget højt oppe på banen. Det gav en friløber til Ibrahim Sadiq, der dog igen var uskarp og sendte bolden forbi mål.

Dermed bevarede Hobro håbet om at få point med hjem fra Farum, og igen syv minutter før tid fik gæsterne en stor mulighed for at udligne. En nedfaldsbold efter et langt indkast havnede for fødderne af Emmanuel Sabbi, der i en god position dog bragede bolden forbi mål.

I kampens døende sekunder var det dog FC Nordsjælland, der brændte kampens største chance. Mads Døhr Thychosen lagde bolden på tværs til Isaac Atanga, der bare skulle lægge bolden ind i et tomt Hobro-mål, men i stedet sendte ghaneseren på mærkværdig vis bolden forbi.

Det fik dog ingen konsekvens for FC Nordsjælland, der vandt opgøret 2-1.