Kjær: Længe siden Parken har været god

FODBOLD: Der var ikke de store sure miner hos hverken de danske spillere eller de irske modstandere efter 0-0 kampen i Parken lørdag aften.

Irerne var naturligt nok ganske tilfredse med at klare at holde nullet i Parken, og danskerne havde det egentlig lidt på samme måde.

- Jeg synes jo egentligt, at det er fint nok. Vi ved, at vi har chancen ved at gå derop og score, og derfor forventer jeg også langt henad vejen, at det på mange måder bliver den samme kamp, hvor de stadig vil være tilfredse med at stå meget defensivt, siger forsvarsspilleren Simon Kjær, der med sine diagonalbolde var en af de få, der skabte noget offensivt hos danskerne.

De danske spillere havde dog problemer med græstæppet i Telia Parken, der bestemt har set bedre dage.

- Det var ikke noget, der overraskede os. Vi vidste det godt, for jeg vil også sige, at det efterhånden er noget tid siden, at banen i Parken har været og.d Men det er heller ikke noget, jeg vil stå og brokke mig alt for meget over, og det er ikke noget, vi kan gøre noget ved, siger forsvarsspilleren.

Midtbanespilleren Christian Eriksen er meget på samme linje.

- Jeg forventer, at kampen i Irland bliver på præcis samme måde. For jeg tror ikke, at Irland kan meget mere offensivt. De vil selvfølgelig have mange flere fans i ryggen, men fodboldmæssigt bliver det det samme, siger han.

Kollegaen på midtbanen, Thomas Delaney tog den mere humoristiske tilgang til kampen.

- Vi prøvede og prøvede, men det blive lidt ligesom at åbne en dåse baked beans med de bare næver. Det tager tid, siger han.

Tirsdagens returkamp spilles klokken 19,45 irsk tid - 20.45 dansk tid.