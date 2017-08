Kjeldsen: Jeg føler mig klar

GOLF: For fjerde år i træk er Europas bedste golfspillere samlet i Gatten til turneringen Made in Denmark på European Tour.

Og endnu engang knytter håbet om en nordjysk topplacering sig primært til Søren Kjeldsen, der i 2015 sluttede på en delt andenplads i turneringen, der spilles på Himmerland Golf & Spa Resort.

- Jeg føler, at jeg er kommet langt med mit spil, og jeg føler mig klar. Jeg havde en hård start på mit år i USA, hvor jeg missede cuttet i de fire første turneringer, men siden er det blevet bedre, og jeg er meget glad for, at jeg havde turneringen i sidste uge, hvor jeg alligevel fik lavet 23 birdies, siger Søren Kjeldsen.

- Det er jo altid specielt at komme hertil. Det er jo en turnering, der har fået hele verden til at spærre øjnene op, og alle kigger på, hvad det er, de kan her i Himmerland. Og det er fantastisk, at man kan nå dertil, siger han.

Det er foreløbig sidste år, at Made in Denmark spilles i Gatten. Fra næste år rykker turneringen til Thomas Bjørns hjemmebane i Silkeborg.

- Den sidste uge skal nydes, det er helt sikkert. Selvfølgelig er det lidt ærgerligt, at den forsvinder herfra. Men jeg vælger at glæde mig på turneringens vegne. At den kommer til at fortsætte, og det er vel også meget rammende, at Thomas Bjørn får lov til at have hjemmebane. For fire år siden var vi glade for bare at have en turnering herhjemme, og nu er det virkelig noget, vi ser frem til hvert eneste år, siger Søren Kjeldsen.