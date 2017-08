Kjeldsen: Kom bare med mere blæst

GOLF: - Jeg var rigtig glad, da jeg stod op i morges og så, at det blæste fra starten. Jeg elsker blæsevejr. Jeg er opvokset med de her vejrforhold, så for min skyld må det grene blæse sådan her eller endnu mere end i dag i de kommende dage.

Sådan lød det fra den nordjyske golfspiller Søren Kjeldsen, da han var nået i mål med fredagens runde ved European Tour golfturneringen Made In Denmark i Gatten.

Og det var såmænd ikke bare blæsten, der glædede nordjyden: en score på tre under par for dagens runde giver samlet en fem under par efter to runder, og det rækker til en foreløbig delt 13. plads.

- Jeg har gang i nogle rigtig gode ting specielt med min driver. Jeg begynder at slå nogle rigtig gode drives, og det betyder rigtig meget, når det blæser så meget, som det gør herude. Resten af mit spil er faktisk fint. Jeg kunne måske godt have holet et par puts mere. Jeg puttede supergodt i USA i sidste uge, så det kan være, der falder lidt flere puts i i weekenden. Men alt i alt, så er jeg rigtig godt tilfreds med mit spil, og hver jeg er placeret forud for weekendens to runder.