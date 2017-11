Kjeldsen holder sig fremme

DUBAI: Den nordjyske golfspiller Søren Kjeldsen kan stadigvæk gøre sig forhåbninger om et topresultat ved European Tour-sæsonfinalen i Dubai.

Danskeren sluttede godt nok lørdagen som delt nummer 16 efter at være startet den på en delt tiendeplads, men i et tæt felt af spillere kan danskeren hurtigt vende tilbage til top-10.

Nordjyden gik tredje runde i 70 slag, hvilket svarer til to slag under banens par. Samlet er han ni slag under par efter de tre første runder.

Han får dog svært ved at vinde turneringen, da der er seks slag op til Justin Rose på førstepladsen og fem slag op til spanieren John Rahm og sydafrikaneren Dylan Frittelli.

Dubai World Tour Championship er sæsonfinalen på European Tour, hvor sæsonens 60 bedste spillere er inviteret.

Der er 1.075.051 euro (8,75 millioner danske kroner) til vinderen.

To af spillerne fra verdensranglistens øvre regioner - Henrik Stenson og Rory McIlroy - har dog meldt fra på grund af skader og genoptræning.

Selv om det er sæsonens sidste turnering, behøver det ikke at være spillernes sidste turnering i 2017.

2018-udgaven af European Tour begynder således allerede næste weekend, mens den amerikanske PGA Tour, som også har Søren Kjeldsen som medlem, har været i gang med 2018-sæsonen i halvanden måned./ritzau/