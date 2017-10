Kjeldsen holder sig til

GOLF: Den nordjyske golfspiller Søren Kjeldsen har fortsat muligheden for et topresultat i Andalucia Valderrama Masters på European Tour.

Nordjyden gik tredje runde i et slag under par og er dermed samlet i par for turneringen, og på en vanskelig bane rækker det faktisk til en delt 15.-plads.

Placeringen som bedste danske går dog til den danske veteran på European Tour, Anders Hansen, der gik lørdagens runde i par og med samlet to slag under par ligger på en delt syvendeplads. Han var på vej mod den tredje runde i træk med en score i et slag under par, men det blev ødelagt af en birdie på 18. hul.

Turneringen arrangeres af The Sergio Garcia Foundation, og spanieren føler sig helt åbenlyst på hjemmebane på Valderrama-banen.

Vinderen af US Masters i år er sammenlagt otte slag under par og dermed et slag foran briten Daniel Brooks, der gik en fantomrunde i syv slag under par